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تكنولوجيا وعلوم

ميزات جديدة.. غوغل تعزز مساعدها الصوتي "Gemini Live"

Lebanon 24
13-01-2025 | 14:00
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تعمل شركة غوغل على تعزيز فائدة مساعدها الصوتي الذكي "Gemini Live" للمستخدمين، من خلال توسيع قدراته وزيادة المهام التي يمكنه إنجازها.

وتُعتبر من بين الاستخدامات اليومية للذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي هو جعله يساعد في تحليل الملفات المعقدة للحصول على إجابات وملخصات ومعالجة بيانات أخرى بناءً على البيانات الموجودة داخل الملف.
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وبحسب تقرير لموقع "Android Authority" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، يتيح "Gemini Advanced"، المساعد الذكي من "غوغل"، هذا بالفعل، لكن يبدو أن "غوغل" تعمل على جلب هذه الميزة إلى المساعد الصوتي "Gemini Live".

و"Gemini Live" هو مساعد صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكن الوصول إليه من خلال تطبيق "Gemini" ويمكنه إجراء محادثات متعددة حول موضوعات معقدة، ويمكن مقاطعته أثناء حديثه.

وبإضافة ميزة الملفات إلى "Gemini Live" سيكون من الممكن تحميل ملفات لـ"Gemini Live"، مما سيتيح إمكانية تلقي ردود سياقية من البيانات الموجودة في هذه الملفات.

وستعمل هذه الميزة عن طريق تحميل الملف إلى "Gemini Advanced" وبعدها سيعرض خيار "Talk Live about this" وبالنقر عليه ستُفتح واجهة "Gemini Live".

وسيكون المستخدم قادرًا بعدها على طرح أسئلة على "Gemini Live" حول الملف، وخوض محادثة مع المساعد الصوتي والحصول على ردود سياقية حول الملف. (العربية) 
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