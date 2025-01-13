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تكنولوجيا وعلوم

بميزات جديدة.. سامسونغ تعلن عن مقاسين جديدين من خاتم "جالاكسي"

Lebanon 24
13-01-2025 | 23:00
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تعتزم شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للإلكترونيات إطلاق مقاسين جديدين من خاتم "جالاكسي"، بالإضافة إلى إضافة ميزات جديدة وتوسيع تواجده في أسواق إضافية.

وأعلنت الشركة أنها ستطرح خاتم "جالاكسي" ابتداءً من يوم 22 في مقاسين جديدين هما "14" و"15"، مع الحفاظ على نفس الأسعار التي تم تحديدها للقياسات الحالية.
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وقالت الشركة إن المقاسين الجديدين سيكونان متاحين في كل المناطق التي يُباع فيها خاتم "جالاكسي" بحلول 7 شباط المقبل، بحسب تقرير لموقع "9TO5google"، المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وتعتزم الشركة طرح خاتم "جالاكسي" في مزيد من البلدان، حيث أضافت دولًا من بينها: قبرص، والتشيك، واليونان، والمجر، واليابان، وماليزيا، ونيوزيلندا وسنغافورة إلى 38 دولة يُباع فيها الخاتم حاليًا.

وستضيف "سامسونغ" ميزات جديدة تتعلق بالصحة إلى خاتم "جالاكسي"، من بينها "Sleep time guidance" التي ستقترح أوقاتًا مثالية للنوم والاستيقاظ اعتمادًا على أنماط نوم المستخدم.

وتتضمن الميزات كذلك "Mindfulness tracker"، وهي ميزة ستساعد المستخدم على تحسين صحته والحصول على مستوى أفضل من النوم من خلال التحكم في حالته المزاجية والتنفس ومستويات التوتر عبر إرشادات من تطبيق "Samsung Health" للصحة. (العربية) 
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