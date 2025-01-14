ثغرة برمجية تسمح باختراق بعض هواتف سامسونغ!

Advertisement

حذّر موقع The Hacker News من ثغرة برمجية يمكن من خلالها اختراق بعض هواتف سامسونغ الذكية عبر الرسائل الصوتية.وأشار الموقع إلى أن الثغرة التي أطلق عليها رمز "CVE-2024-49415" اكتشفتها نتاليا سيلفانوفيتش الباحثة في مشروع Google Project Zero، وأشارت إلى أنه يمكن استغلالها من قبل قراصنة الإنترنت لاختراق بعض هواتف سامسونغ الذكية، وتحميل برمجيات خبيثة للتجسس على بياناتها.وتبعا للباحثة فإن هذه الثغرة تؤثر على جميع هواتف سامسونغ الذكية التي تعمل بأنظمة Android 12 و13 و14، ويمكن للمخترق استغلالها لإرسال رسالة صوتية إلى هاتف ضحيته، إذ يتم تشكيل هذه الرسالة عبر خدمة Google Messages وترسل إلى هاتف الضحية، وبمجرد وصل الرسالة تقوم البرمجيات الخبيثة الموجودة فيها باختراق الهاتف، وتحميل برامج تجسس فيه دون علم صاحبه.وأعلنت سيلفانوفيتش أنها أبلغت شركة سامسونغ بالثغرة المذكورة عند اكتشافها، وقام المبرمجون في الشركة بإصدار تحديثات لبرامج الهواتف لمعالجتها، أواخر كانون الاول الماضي. (سكاي نيوز)