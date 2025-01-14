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تكنولوجيا وعلوم

آبل تكشف.. 3 أسرار لإطالة عمر بطارية آيفون

Lebanon 24
14-01-2025 | 07:30
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قدمت شركة آبل مجموعة نصائح لمستخدمي آي فون تتيح لإطالة عمر البطارية، عبر ضبط ثلاثة إعدادات رئيسية.

1. السطوع التلقائي
تُعد ميزة السطوع التلقائي أداة تعتمد على مستشعرات الضوء لتعديل إضاءة الشاشة وفقاً للبيئة المحيطة، مما يحسن وضوح الشاشة ويقلل إجهاد العين ويوفر طاقة البطارية.
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لتعطيل السطوع التلقائي:
- افتح الإعدادات (Settings).
- اختر إمكانية الوصول (Accessibility).
- اذهب إلى عرض وحجم النص (Display & Text Size).
- مرر للأسفل وأوقف خيار السطوع التلقائي.
كما يمكن تفعيل ميزة Night Shift من نفس القائمة، والتي تقلل سطوع الشاشة تدريجياً مع غروب الشمس استناداً إلى الموقع الجغرافي، مما يساعد في تقليل استهلاك البطارية.
 
2. القفل التلقائي
ميزة القفل التلقائي تغلق الشاشة تلقائياً بعد فترة من عدم الاستخدام لتوفير الطاقة.
لضبط القفل التلقائي:
- انتقل إلى الإعدادات (Settings).
- اختر العرض والسطوع (Display & Brightness).
- حدد القفل التلقائي (Auto-Lock) وقلل مدة الانتظار.
كما توصي آبل بإيقاف ميزة Always-On Display (الشاشة دائمة التشغيل)، التي تُبقي الشاشة مضاءة بشكل خافت لعرض الإشعارات. ورغم أنها مصممة لاستهلاك طاقة قليلة، فإن تعطيلها قد يساهم في إطالة عمر البطارية.
 
3. خدمات الموقع
تشير آبل إلى أن تعطيل خدمات الموقع (Location Services) يمكن أن يوفر طاقة كبيرة، نظراً لأن استخدام GPS بشكل مستمر يستهلك الكثير من الطاقة.
لإدارة خدمات الموقع:
- افتح الإعدادات (Settings).
- اختر الخصوصية والأمان (Privacy & Security).
- حدد خدمات الموقع (Location Services).
- يمكنك تعطيل الخدمة تماماً أو تخصيص الإعدادات للتطبيقات التي لا تحتاجها. (امارات 24) 
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