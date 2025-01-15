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تكنولوجيا وعلوم
"سبيس إكس" تطلق أول قمر صناعي لـ"بيرقدار" التركية
Lebanon 24
15-01-2025
|
04:00
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أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية أول قمر صناعي تابع لشركة "Fergani Space" التركية، وهي شركة تعد فرعا لشركة Baykar المصنعة للطائرات التركية بدون طيار.
تم إطلاق القمر الصناعي من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في الولايات المتحدة، وذلك في إطار بعثة Transporter-12 الفضائية. وقد أوردت وكالة "أناضول" التركية هذا الخبر.
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وقال رئيس مجلس إدارة شركة "Baykar" سيلجوك بايراقدار، معلقا على إطلاق القمر الصناعي: "بعد تحقيق هدفنا الذي استغرق 20 عاما، تقدمنا قليلا وبدأنا في استكشاف الفضاء".
وأضاف أن شركة "فيرغاني" تهدف إلى إنشاء نظام عالمي للملاحة الفضائية.
كما أشار إلى أن اختبار محرك القمر الصناعي "فيرغاني" باستخدام بيروكسيد الهيدروجين جرى في أيار عام 2024.
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