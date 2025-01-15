الصين تُجري خمس تجارب على محركات صواريخ فى يوم واحد

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أجرت الصين مؤخرا خمس تجارب ناجحة على محركات صواريخ جديدة ضمن برامجها الطموحة لاستكشاف الفضاء، وأُجريت التجارب من قبل شركة الصين للعلوم والتكنولوجيا الفضائية (CASC) في موقعين: بكين ومقاطعة لايوان في خبي، حيث صُممت هذه المحركات لمراحل واستخدامات مختلفة، وخضعت لاختبارات دقيقة لتقييم أدائها، مما يُظهر الجهود المتواصلة للصين لتعزيز قدراتها في المهمات الفضائية التجارية ومهمات الفضاء العميق، حيث تخطط لإطلاقات كبرى في المستقبل القريب.تطورات في تكنولوجيا محركات الهيدروجين والأكسجينةوفقًا لتقرير بثته محطة التلفزيون المركزية الصينية (CCTV)، أجرت معاهد CASC تجربة ناجحة لمدة 100 ثانية على محرك هيدروجين-أكسجين مخصص للمرحلة العليا.ويُعتقد أن هذا المحرك سيكون محوريًا في المهمات المستقبلية لاستكشاف القمر والفضاء العميق، وأكد المهندسون، بعد التقييم، أن التجربة نجحت في توفير بيانات هامة عن أداء المحرك وتنسيقه.وأشار المهندس شيا وي من CASC إلى أهمية هذه التجارب في جمع بيانات دقيقة لتحسين التكنولوجيا.ابتكارات في محركات الوقود الميثانيفي مقاطعة لايوان، نجحت تجربة إطلاق محرك يعمل بالميثان والأكسجين السائل، والذي يُعتبر أحد أهم المحركات المستقبلية، وتُطوّرت هذه المحركات من قبل كيانات تجارية وCASC لمواكبة المشاريع المستقبلية، بالإضافة إلى ذلك، تعمل CASC على تطوير محرك احتراق متقدم يُعرف بـ”التدفق الكامل”، والذي سيكون أساسيًا في صاروخ “لونج مارش 9”، المصمم للحمولات الثقيلة.الآفاق المستقبلية لاستكشاف الفضاءشهدت بكين أيضًا اختبارات على محركات رئيسية ومحركات للمرحلة العليا وأخرى للتحكم في التفاعل، وعلى الرغم من عدم الكشف عن التطبيقات المحددة لهذه المحركات، إلا أن الخبراء يعتقدون أنها ستُستخدم في صواريخ “لونغ مارش” المستقبلية.وأكدت تقارير CCTV أن CASC تُركز على تطوير محركات تناسب المركبات الثقيلة ومهمات الفضاء العميق.تعكس هذه التطورات التزام الصين بتحقيق إنجازات بارزة في الفضاء، بما في ذلك الهبوط على القمر وتوسيع إطلاقاتها التجارية.وأشارت تقارير من “سبيس نيوز” إلى احتمال ظهور نماذج جديدة من الصواريخ والتقنيات هذا العام، مما يعزز مكانة الصين كقوة رائدة في قطاع الفضاء. (اليوم السابع)