أبل تستعد لإطلاق iPhone SE 4.. اكتشفوا ميزاته المتطورة

تستعد شركة أبل لإطلاق هاتفها الجديد iPhone SE 4، الذي من المتوقع أن يُحدث تغييرًا كبيرًا في فئة الهواتف الاقتصادية.

سيتميز الجهاز بتصميم عصري مستوحى من هواتف "أبل" الحديثة، مع ميزات تقنية متطورة قد تجعله ينافس بقوة هواتف "أندرويد" ضمن نفس الفئة السعرية، وفقًا لتقرير نشره موقع "androidauthority".

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نشر المسرب الشهير سوني ديكسون صورًا لوحدات وهمية، "قوالب"، تُظهر تفاصيل تصميم iPhone SE 4.توضح الصور الجزء الخلفي للهاتف، والذي سيأتي بألوان كلاسيكية: الأبيض والأسود، وهي اختيارات تقليدية لطرازات "أبل".كما يظهر مستشعر الكاميرا الخلفية بترقية ملحوظة قد تصل إلى 48 ميغابكسل، مما يشير إلى تجربة تصوير محسّنة.اللافت أن تصميم الكاميرا الخلفية يُشبه إلى حد كبير كاميرا هاتف Google Nexus 5، مع بروز عدسة الكاميرا في الزاوية العلوية.ومع ذلك، فإن المواد المستخدمة في هيكل الهاتف تُبرز الفرق الكبير بين الجهازين.الصورة الثانية تكشف عن تغييرات جذرية في تصميم الهاتف، حيث يُتوقع التخلي عن زر الصفحة الرئيسية التقليدي لصالح شاشة أمامية بالكامل.كما يظهر مفتاح كتم الصوت وأزرار الصوت، إلى جانب فتحة بطاقة SIM المادية، مما يعزز التصميم العصري للجهاز.من المتوقع أن يأتي iPhone SE 4 بشريحة A18 Bionic المستخدمة في سلسلة iPhone 16، مع شاشة OLED ومنفذ شحن USB-C.كما يُشاع أن الهاتف سيُطلق في آذار 2025 بسعر أقل من 500 دولار، مما يجعله خيارًا جذابًا لفئة واسعة من المستخدمين. (العربية)