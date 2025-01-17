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تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تتخلى عن دعم برمجيات "Office" في أنظمة ويندوز القديمة

Lebanon 24
17-01-2025 | 05:00
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أعلنت مايكروسوفت عن نيتها التخلي عن تقديم الدعم التقني لبرمجيات "Office" في أنظمة Windows 10.
 
وأشارت مايكروسوفت على موقعها إلى أنها واعتبارا من 14 أكتوبر القادم ستوقف الدعم التقني عن برمجيات "Office" في أنظمة Windows 10، بما فيها برمجيات Word وExcel وOutlook وMicrosoft 365 وMicrosoft Defender وOneDrive.
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وأوضحت الشركة أن تطبيقات البرمجيات المذكورة ستبقى تعمل في حواسب المستخدمين بعد الموعد المذكور، لكن قد يعاني المستخدم من مشكلات في أدائها مع مرور الوقت.
 
ونصحت مايكروسوفت مستخدمي البرامج المذكورة بترقية أنظمة تشغيل حواسبهم إلى Windows 11، وفي حال لم يكن هذا الخيار متاحا لهم بسبب مواصفات أجهزتهم فيتوفر لهم خيار الحصول على تحديثات الأمان الموسّعة Extended Security Updates، والتي يمكن تحميلها مقابل اشتراكات مدفوعة قد تصل قيمتها إلى 30 دولارا. (روسيا اليوم) 
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