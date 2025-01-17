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تكنولوجيا وعلوم

تعرف على مراحل القمر

Lebanon 24
17-01-2025 | 12:00
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يبلغ عمر القمر 18 يومًا، وهو في مرحلة الأحدب المتناقص من دورته القمرية، حيث إنه مضاء بنسبة 84%، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وفي بعض الأحيان يكون مجرد شريحة من الضوء الفضي، وهذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر.
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وفقا لما ذكره موقع "space"، تحدث المراحل الأربع الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، حيث يكون البدر أكثر مراحله إبهارًا.

ستكون مرحلة القمر التالية هي "الربع الأخير" وسوف تكون مضاءة بنسبة 50%، فخلال الربع الأخير من القمر، سيظهر فقط النصف الأيسر من القمر مضاءً، كما يُرى من الأرض، ولكننا في الواقع لن نرى سوى نصف نصف القمر (الربع) الذي سيكون مضاءً في هذه المرحلة. 
(اليوم السابع)
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