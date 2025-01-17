مع اقتراب حظره.. 7 بدائل لتطبيق TikTok

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من المقرر أن يغلق تطبيق تيك توك أمام 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة يوم الأحد، وفقًا للتقارير، بعد معركة طويلة مع المشرعين.وتشير الأخبار إلى أن المستخدمين الأميركيين يتجهون نحو التطبيقات المنافسة، وشهد تطبيق RedNote المملوك للصين هجرة كبيرة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة.على نحو مماثل، هناك تطبيق Lemon8 - وهو نوع من "تطبيق كل شيء" لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ، مملوك لشركة ByteDance، الشركة الأم لتطبيق TikTok .ولكن هناك بدائل أخرى منهاريلز انستغراموسيكون مستخدمو تطبيق إنستجرام على دراية بوظيفة Reels الموجودة في التطبيق، والتي تتيح للأشخاص إنشاء مقاطع فيديو قصيرة وتصفحها.تم تقديمه في أب 2020، حيث كان TikTok يتصفح طفرة شعبيته الناجمة عن الوباء.وستكون Reels بديلاً شائعًا، حيث يتمتع معظم مستخدمي TikTok والمبدعين بالفعل بحضور على Instagram.وكان لدى العديد من المؤثرين بالفعل إيقاع لنشر مقاطع TikTok الخاصة بهم على Instagram Reels، قبل وقت طويل من ظهور الحديث عن الحظر.RedNoteيبدو أن تطبيق RedNote، وهو تطبيق وسائط اجتماعية باللغة الصينية ومتاح الآن باللغة الإنجليزية، هو البديل غير المعلن لتطبيق TikTok.ويعمل التطبيق، الذي يسمى Xiaohongshu بالصينية، بطريقة مماثلة لتطبيق TikTok حيث يتمكن المستخدمون من نشر مقاطع فيديو قصيرة وبثها مباشرة إلى أشخاص آخرين.وقد توافد بالفعل أكثر من نصف مليون من "لاجئي تيك توك" إلى المنصة.ويضم محتوى مشابهًا لما يمكن العثور عليه على TikTok، مثل مراجعات المنتجات والكوميديا ومحتوى المؤثرين.Lemon8كما ارتفع تصنيف تطبيق Lemon8، وهو تطبيق آخر مملوك لشركة ByteDance، في متجر تطبيقات Apple، حيث يبحث مستخدمو TikTok عن بدائل.يتيح التطبيق للمستخدمين تحميل الصور مثل Instagram ومقاطع الفيديو القصيرة مثل TikTok، ويحتوي أيضًا على قسم يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع أنواع مختلفة من المحتوى، مثل Pinterest.Clapperتطبيق الفيديو القصير Clapper، والذي تم إطلاقه أيضًا في أعقاب TikTok في عام 2020، يستهدف المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر ، إنه مثل TikTok، ولكن للبالغين.وشهدت المنصة الأمريكية زيادة قدرها أربعة أضعاف في عمليات التنزيل مع تحرك الكونجرس لإقرار تشريع حظر تيك توك العام الماضي، وفقًا لمؤسسها، إيديسون تشين.Shorts على اليوتيوبيتضمن قسم Shorts في منصة مقاطع الفيديو الطويلة YouTube ميزات مماثلة لتلك الموجودة في TikTok، مثل مقاطع الفيديو المباشرة والتعاون وأدوات التحرير السهلة وقوائم التشغيل.وكانت هذه محاولة من يوتيوب للتنافس مع تيك توك في سبتمبر 2020.والجزء الأكثر ملاءمة هو أنه، كما هو الحال مع Instagram، من المحتمل أن العديد من المبدعين المفضلين لدى الأشخاص يستخدمون المنصة بالفعل.سناب شات Spotlight