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تكنولوجيا وعلوم

موعد إطلاق Apple Vision Pro 2

Lebanon 24
17-01-2025 | 23:00
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كشفت بعض تقارير أن شركة آبل تعمل على خليفة لجهازها الأول للواقع المختلط، Vision Pro، والذي قد يطلق في عام 2026، وفقًا لتقرير بلومبرج، تم الكشف عن فيجين برو لأول مرة في مؤتمر المطورين العالمي لعام 2023، وكان منتجًا متخصصًا موجهًا أساسًا للمطورين، وقد تم تداول تكهنات حول خليفته المحتمل في الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى تقدمات مستقبلية في تكنولوجيا الواقع المختلط.
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بالإضافة إلى جهاز Apple Vision Pro 2 المزعوم، هناك شائعات حول وجود جهاز رأس قابل للارتداء آخر قيد العمل، قد يتم إطلاقه كبديل أقل تكلفة لخط إنتاج الشركة الحالي.

وفي الوقت نفسه، يدعي محلل آبل الشهير مارك جورمان من بلومبرج، أنه لا يوجد جهاز فيجين برو جديد على خارطة طريق آبل لعام 2025، وقد نضطر إلى الانتظار حتى عام 2026 قبل أن تكشف الشركة عن منتج رأس جديد.

يعزز هذا الأمر الجدول الزمني الذي سربه جورمان سابقا، والذي أشار إلى أن الجهاز قد يطلق "بين خريف 2025 وربيع 2026"، كما يزعم الصحفي أنه بدلاً من شريحة M2 التي تشغل طراز Vision Pro الحالي، من المرجح أن يكون الجهاز الجديد مزودًا بشريحة M5 من آبل.

وفقا للتقارير السابقة، من المتوقع أن تطرأ التغييرات الرئيسية تحت الغطاء، مع الحفاظ على تصميم الطراز الحالي، حيث يتوقع أيضًا تحسين "واجهة المستخدم بين الإنسان والآلة"، والتي تعتبر واحدة من العقبات الرئيسية التي تواجه أنظمة العرض الرأسية.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر "الهدف الأكثر إلحاحًا" للشركة هو بناء نموذج Vision Pro بأسعار معقولة، وهي تستكشف البدائل لتحقيق ذلك، لكن لم يكشف "جورمان" عن تاريخ إطلاقه، ولكن إذا تم قبول التقارير السابقة، فقد يتم تأجيله إلى ما بعد عام 2027.

كذلك من الممكن أن تشمل التخفيضات في مكونات الجهاز التالي مواد أرخص، شرائح أقل كفاءة، شاشات XR داخلية، وعدم وجود تقنية EyeSight، مما قد يؤثر على الأداء العام للجهاز وميزاته.
 (اليوم السابع)
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