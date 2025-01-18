لإيقاف بياناتكم الشخصية على فيسبوك وإنستغرام.. اعتمدوا هذه الطريقة

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أعلنت خبيرة تقنية عن طريقة تتيح لمستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام"، التابعتين لشركة Meta،إيقاف جمع بياناتهم الشخصية من قبل المنصتين.وتجمع منصات Meta معلومات حول نشاط المستخدمين داخل التطبيقات والمواقع الإلكترونية، مثل الصفحات التي تمت زيارتها والمحتوى المفضل والمواقع، وتخزنها في إعدادات حساب "فيسبوك".ولحماية خصوصيتك، عرضت ميلاني جوي، في مقطع فيديو على "تيك توك"، طريقة لإيقاف جمع هذه البيانات.وشملت الخطوات التي شاركتها جوي تحديد "عرض المزيد في مركز الحساب"، ثم النقر على "معلوماتك وأذوناتك". وبعد ذلك، ينبغي الانتقال إلى "إيقاف تشغيل نشاطك في تقنيات Meta"، ثم اختيار "مسح النشاط السابق"، وأخيرا تفعيل خيار "إدارة النشاط المستقبلي" لإيقاف جمع البيانات.كما يمكن للمستخدمين اتباع خيار آخر مشابه، حيث يُقترح تحديد "تفضيلات الإعلان"، ثم "معلومات النشاط من شركاء الإعلان" لمراجعة الإعدادات وإيقاف جمع البيانات تماما.وقد لاقت هذه الطريقة ترحيبا واسعا من مستخدمي "تيك توك"، وحصل الفيديو على أكثر من 50000 حفظ و3000 تعليق.ورغم إيقاف جمع البيانات، سيظل المستخدمون يشاهدون الإعلانات على "فيسبوك" و"إنستغرام"، ولكنها ستكون "أقل تخصيصا"، مع العلم أن التغييرات قد تستغرق حتى 48 ساعة لتظهر.وقالت جوي إنها نشرت هذا الفيديو ردا على التغييرات الأخيرة في سياسات Meta، التي تزامنت مع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024. وكانت الشركة قد واجهت ردود فعل عنيفة بعد إعلانها إلغاء برنامج التحقق من الحقائق، الذي تم تنفيذه في كانون الأول 2016. (روسيا اليوم)