مسيّرة انتحارية روسية تحصل على منصة إطلاق محمولة صغيرة الحجم

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قام المهندسون الروس بتطوير منصة إطلاق محمولة لمسيّرة "لانتسيت" الانتحارية الروسية الشهيرة.يذكر أن النموذج الثقيل من المسيّرة أطلق سابقا من منصة تم تركيبها في صندوق شاحنة "بيك آب" الصغيرة أو غيرها من المعدات التي تتميز بقابلية عالية للحركة. أما منصة الإطلاق الجديدة فإنها محمولة، ويمكن إعدادها للعمل في دقيقة واحدة بمشاركة فرد واحد فقط.وبذلك، فإن مصممي شركة ZALA المصنعة للمسيّرات جعلوا عملية إطلاق درون "لانتسيت" أكثر بساطة وأمانا.وقالت الخدمة الصحفية للشركة إن منصة الإطلاق الجديدة يتم حاليا إنتاجها التسلسلي على دفعات، وقد تم تسليم مجموعات منها للجنود الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة.يذكر أن مسيّرة "لانتسيت" الانتحارية تتمتع بشعبية فائقة بين الجنود الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة. ووفقا للمعلومات الواردة من بوابة Lost Armour الإلكترونية الروسية فقد سجلت إلى حد الآن 2800 حالة لاستخدام مسيرة "لانتسيت" الانتحارية في العملية العسكرية الخاصة. وأسفرت تلك الاستخدامات، حسب البوابة، عن تدمير مئات القطع من المدرعات والمدافع وغيرها من المعدات الحربية والمنشآت العسكرية الأوكرانية.(روسيا اليوم)