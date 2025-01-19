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تكنولوجيا وعلوم
لهذا السبب.. لا ينبغي ترك الهواتف تشحن طوال الليل
Lebanon 24
19-01-2025
|
08:00
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تحذر ناتاليا غوليتسينا رئيسة قسم الاتصالات بشركة MTS من ترك الهاتف يشحن طوال الليل لأن الشاحن يبقى يعمل ما يرفع درجة حرارة البطارية ويسرع استهلاكها.
وتقول: "عندما يصل مستوى شحن البطارية إلى 100 بالمئة، لا يتوقف عمل الشاحن، بل يحافظ على الشحن الكامل طالما أن البطارية متصلة. هذه العملية، المعروفة باسم الشحن الدلفي (Trickle Charging)، تزيد من درجة حرارة البطارية وتقلل من سعتها بمرور الوقت".
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وتشير الخبيرة إلى أن بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في الهواتف الذكية الحديثة، تحتاج إلى حوالي ساعتين لشحنها بالكامل.
ووفقا لها، إذا بقي الهاتف متصلا بجهاز الشحن طوال الليل، فيعادل هذا شحنه فعليا بشكل مستمر لمدة 3-4 أشهر في السنة. ويؤدي هذا إلى تسريع تدهور البطارية لأن خلايا الليثيوم أيون لا تتطلب شحنا كاملا دائما ولا تتحمل الجهد العالي جيدا.
وتقول: "لا ينبغي انتظار انخفاض مستوى شحن الهاتف تماما (0 بالمئة). بل من الأفضل توصيل الهاتف بالشاحن عندما ينخفض مستوى شحنه إلى 35-40 بالمئة لأن التفريغ الكامل للبطارية يؤدي إلى تآكلها واستهلاكها بسرعة مقارنة بالتفريغ الجزئي".
ووفقا لها للحفاظ على سعة البطارية لفترة أطول، يجب مراقبة درجة حرارة الهاتف ومنع ارتفاعها. (روسيا اليوم)
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