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تكنولوجيا وعلوم

شركة "HMD" توقف إنتاج هواتف نوكيا الذكية

Lebanon 24
19-01-2025 | 10:30
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أعلنت مواقع مهتمة بالشؤون التقنية أن شركة HMD Global قررت وقف إنتاج وبيع الهواتف الذكية تحت علامة نوكيا التجارية.
 
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن نماذج الهواتف الذكية التي تنتجها تحت علامة نوكيا اختفت من الموقع الرئيسي لـ HMD Global، وأبقت الأخيرة على موقعها نحو 40 طرازا من هواتف نوكيا الخلوية البسيطة التي جهّزت بلوحات مفاتيح تعمل بأزرار تقليدية، كما بدأت بالترويج لهواتف Key وArc الذكية الجديدة التي ستطرح تحت علامة HMD.
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وأشار موقع TechNetBooks إلى أن HMD Global ستركز خلال الفترة القادمة على بيع نماذج هواتفها الخاصة مثل Key وArc وSkyline وFusion وAura وPulse، كما أنها أعادت تسمية هاتف Nokia XR21 الذكي على مواقعها الرسمية، وأطلقت عليه اسم HMD XR2.

ويرى محللون أن نوكيا فشلت في دخول المنافسة في عالم الهواتف الذكية خلال السنوات الماضية كونها لم تركز على الهواتف التي تعمل بأنظمة أندرويد، وحاولت طرح هواتف ذكية تعمل بأنظمة Windows Phone التي لم تلقى شعبية كبيرة بين محبي الأجهزة الذكية، كما أن شركة HMD Global قررت التخلي عن إنتاج هواتف نوكيا لتطور هواتفها الخاصة التي تواكب المتطلبات التقنية الجديدة، وتنافس الهواتف التي تنتجها سامسونغ وآبل والعديد من الشركات الرائدة في عالم تصنيع الإلكترونيات. (روسيا اليوم) 

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