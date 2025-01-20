Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هواتف سامسونغ تحصل على بطاريات بقدرات مميزة

Lebanon 24
20-01-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1308637-638729531623799399.png
Doc-P-1308637-638729531623799399.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع SamMobile أن هواتف سامسونغ التي ستطرح العام القادم ستحصل على بطاريات بقدرات مميزة.
 
وأشار الموقع إلى أن سامسونغ ستبدأ عام 2026 بإنتاج هواتف ذكية مجهزة ببطاريات السيليكون والكربون الجديدة، والتي ستقدم للهواتف مدة عمل أطول مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون الموجودة في الهواتف الحديثة حاليا.
Advertisement

وقالت مصادر في سامسونغ إن مهندسي الشركة يقتربون من تطوير بطاريات السيليكون والكربون بجيلها الجديد، والتي ستنتشر على نطاق واسع خلال الأعوام القادمة، وستحدث ثورة في عالم الصناعة والإلكترونيات.
 
وتبعا للخبراء فإن البطاريات الجديدة لا تحتوي على الكوبالت والليثيوم والنيكل، والتي تعتبر عناصر أرضية نادرة، واستخراجها يعتبر أمرا صعبا ومضرا بالبيئة، كما أن بطاريات السيليكون والكربون ستوفر طاقة أعلى للأجهزة الإلكترونية وستكون أحجامها أصغر مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون.

ومن الأمور المهمة في البطاريات المذكورة أيضا أنها أقل خطورة مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون، كونها أقل عرضة للسخونة أثناء الشحن أو أثناء استعمال الهاتف أو الجهاز الذكي بشكل مكثف. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:30 | 2025-01-20
01:00 | 2025-01-20
23:00 | 2025-01-19
14:49 | 2025-01-19
12:59 | 2025-01-19
10:30 | 2025-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24