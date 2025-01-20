هواتف سامسونغ تحصل على بطاريات بقدرات مميزة

ذكر موقع SamMobile أن هواتف سامسونغ التي ستطرح العام القادم ستحصل على بطاريات بقدرات مميزة.



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وقالت مصادر في سامسونغ إن مهندسي الشركة يقتربون من تطوير بطاريات السيليكون والكربون بجيلها الجديد، والتي ستنتشر على نطاق واسع خلال الأعوام القادمة، وستحدث ثورة في عالم الصناعة والإلكترونيات. وأشار الموقع إلى أن سامسونغ ستبدأ عام 2026 بإنتاج هواتف ذكية مجهزة ببطاريات السيليكون والكربون الجديدة، والتي ستقدم للهواتف مدة عمل أطول مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون الموجودة في الهواتف الحديثة حاليا.وقالت مصادر في سامسونغ إن مهندسي الشركة يقتربون من تطوير بطاريات السيليكون والكربون بجيلها الجديد، والتي ستنتشر على نطاق واسع خلال الأعوام القادمة، وستحدث ثورة في عالم الصناعة والإلكترونيات.

وتبعا للخبراء فإن البطاريات الجديدة لا تحتوي على الكوبالت والليثيوم والنيكل، والتي تعتبر عناصر أرضية نادرة، واستخراجها يعتبر أمرا صعبا ومضرا بالبيئة، كما أن بطاريات السيليكون والكربون ستوفر طاقة أعلى للأجهزة الإلكترونية وستكون أحجامها أصغر مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون.



ومن الأمور المهمة في البطاريات المذكورة أيضا أنها أقل خطورة مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون، كونها أقل عرضة للسخونة أثناء الشحن أو أثناء استعمال الهاتف أو الجهاز الذكي بشكل مكثف. (روسيا اليوم)