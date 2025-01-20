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تكنولوجيا وعلوم
"لم يعد موجوداً".. عالم فلك يعلن تفكك المذنب "أطلس"
Lebanon 24
20-01-2025
|
06:50
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أعلن عالم الفلك ستاس كوروتكي المدير العلمي لمرصد كا-دار أن المذنب "C/2024 G3 "ATLAS الذي كان يرى من الأرض ومر بالقرب من الشمس قبل أسبوع، تفكك ولم يعد موجودا.
ويذكر أن علماء الفلك اكتشفوا المذنب C/2024 G3 ATLAS في شهر نيسان عام 2024 وكان مرئيا في السماء لعلماء الفلك والهواة. وقد وصل المذنب إلى أقرب نقطة من الشمس في 13 كانون الثاني الجاري على مسافة بلغت 13 مليون كيلومتر. وكان سطوعه بالنسبة للمراقبين على الأرض مماثلا لسطوع كوكب المشتري، حتى كان بالإمكان رؤيته دون استخدام المنظار.
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ويقول العالم: "صمدت في تلك اللحظة، نواة المذنب، ولكن الخسائر الكبيرة الناجمة عن تبخر المواد المتطايرة لم تمر دون أن يلاحظها أحد، ونتيجة لذلك، بدأ تفكك نواة المذنب في 19 كانون الثاني".
ويشير إلى أن الصور التي التقطها المرصد في تشيلي الليلة الماضية، أظهرت أن "النواة الزائفة" للمذنب بدأت تختفي تدريجيا ولم تعد مرئية.
ويقول: "أما ذيل المذنب نفسه سيظل مرئيا لبضعة أيام في سماء نصف الكرة الجنوبي ليلا، ويضعف تدريجيا. أما المذنب فقد تفكك بالفعل بشكل لا رجعة فيه".
ويبدو أن "النواة الزائفة" للمذنب عبارة عن سحابة كثيفة من الغاز والغبار مرئية للمراقبين، تخرج من قلب المذنب الذي يصعب رؤيته لأنه جسم صغير يصل حجمه إلى عدة كيلومترات.
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