إنستاغرام تكشف عن تطبيق Edits لتحرير الفيديو بعد حظر تيك توك و CapCut

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أعلن رئيس إنستاغرام آدم موسيري، عبر منصة ثردز، تطبيقًا جديدًا لتحرير مقاطع الفيديو باسم “Edits”، وذلك بعد حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة مع تطبيقات أخرى تابعة لشركة بايت دانس لمدة وجيزة.ويركز التطبيق الجديد المتاح مجانًا على تسهيل تحرير الفيديو عبر الهواتف الذكية، ويوفر مجموعة متكاملة من الأدوات الإبداعية، مثل تسجيل الفيديو بجودة عالية، ومشاركة المسودات، ومكتبة ملفات صوتية، مع عرض إحصائيات لمقاطع الفيديو القصيرة.ويهدف التطبيق إلى دعم صناع المحتوى بنحو أساسي، وهو ما أكّده موسيري بوصفه “مشابهًا لتطبيق CapCut، لكنه مصمم بنحو أكبر للمبدعين بدلًا من المستخدمين العاديين”.ولم يُطرح التطبيق رسميًا بعدُ، ولكنه متاح حاليًا للحجز عبر متجر آب ستور لمستخدمي iOS، مع وعد بتوفير نسخة لنظام أندرويد قريبًا.وأشار موسيري إلى أن الإطلاق سيكون في شهر فبراير، لكن متجر آب ستور يفيد بأن التاريخ المحدد للإطلاق هو 13 آذار، وأضاف أن الإصدار الأول سيكون غير مكتمل، داعيًا المستخدمين إلى التحلي بالصبر مع وعد بمزيد من التحسينات مستقبلًا.ويقدم تطبيق “Edits” أدوات مبتكرة مثل تحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي للمشاهد الفردية أو المقاطع كاملةً، إلى جانب مزايا تحليلية تسلّط الضوء على أسباب نجاح المقاطع أو فشلها.ويُتوقع أن يتميز التطبيق عن منافسيه، مثل CapCut، بعدم إضافة أي علامة مائية على مقاطع الفيديو عند تصديرها، وهي ميزة قد تجذب صناع المحتوى الذين يبحثون عن تجربة تحرير احترافية.ومع الجدل المُثار حول توقيت الإعلان، أكد موسيري أن التطبيق قيد التطوير منذ أشهر، وأنه سيقدم أدوات أوسع نطاقًا وأفكارًا جديدة تلبي احتياجات صناع المحتوى بنحو مختلف عن التطبيقات المنافسة.