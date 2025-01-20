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تكنولوجيا وعلوم

لعشاق أكثر الألعاب شعبية حول العالم.. إليكم سعر الجزء الجديد لـ "GTA 6"

Lebanon 24
20-01-2025 | 12:00
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تصاعدت التوقعات حول سعر GTA VI، أكثر ألعاب 2025 انتظارًا، مع تلميحات بأن Rockstar Games قد ترفع السعر إلى 100 دولار لتعويض تكاليف التطوير الضخمة.

وفقًا لمحللين في صناعة الألعاب، هناك آمال بأن كسر حاجز 70 دولارًا سيدفع الصناعة بأكملها نحو أسعار أعلى، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين اللاعبين والمطورين.
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ورغم أن Rockstar لم تعلن بعد عن السعر الرسمي، إلا أن بعض النسخ المميزة من ألعابها السابقة، مثل Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition، تجاوزت بالفعل 99.99 دولارًا، مما يجعل الزيادة المحتملة أمرًا واردًا.

وفي ظل هذه التوقعات، ينتظر المطورون رد فعل السوق على GTA VI، وسط تقارير تشير إلى أن اللعبة قد تحقق 3.2 مليار دولار في عامها الأول، حتى لو استمرت بسعر 70 دولارًا. (Newsweek)






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