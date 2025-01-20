ارتفاع الحرارة يبطئ شحن الهواتف.. إليكم الأسباب والحلول

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يواجه العديد من مستخدمي الهواتف الذكية مشكلات في شحن أجهزتهم خلال موسم الصيف بالتحديد، ففي أثناء شحن الهاتف، يلاحظ البعض انخفاضًا سريعًا في سرعة الشحن، بينما يواجه آخرون انقطاعات كاملة في الشحن.وعندما ترتفع درجات الحرارة الخارجية، قد تتسبب المهام البسيطة مثل تصفح الويب في ارتفاع درجة حرارة الهواتف، وخاصةً من دون تبديد الحرارة الكافي.تميل الهواتف الذكية الحديثة، بمعالجاتها القوية وشاشاتها الساطعة، إلى ارتفاع درجة حرارتها بسرعة، مما يتطلب بضع دقائق لتبرد وتعود إلى العمل الطبيعي؛ ويمكن أن يؤدي الاستخدام المستمر تحت أشعة الشمس المباشرة أيضًا إلى زيادة سطوع الشاشة وتوليد المزيد من الحرارة، مما يؤثر على الأداء العام.وفي السياق ذاته، تشحن الهواتف الذكية الحديثة بشكل أسرع، مما يؤدي إلى توليد حرارة كبيرة في هذه العملية. وعندما تكتشف أجهزة الاستشعار الداخلية ارتفاعًا سريعًا في درجة الحرارة، فقد يقلل الجهاز من الشحن أو يوقفه تمامًا حتى يبرد.وغالبًا ما يكون ذلك بسبب آلية دفاع مدمجة لمنع الضرر الناتج عن الحرارة، ويمكن أن يحدث ارتفاع درجة الحرارة أيضًا إذا تم دفع الجهاز إلى حدود أدائه أو كان به بطارية معيبة.والأمر نفسه يمكن أن يحدث مع شواحن الطرف الثالث، حيث لا يمكن للشواحن غير المصرح بها أن تزيد من درجة حرارة الأجهزة فحسب، بل تشكل أيضًا مخاطر نشوب حريق.لتحسين تبديد الحرارة، حاول إزالة غطاء الهاتف في أثناء الشحن والتبديل من الشحن اللاسلكي إلى الشحن السلكي. كذلك، تجنب ممارسة الألعاب أثناء الشحن، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة إنتاج الحرارة بشكل كبير.ويذكر أن بعض الهواتف تقدم ميزة "تجاوز الشحن" لتوجيه الطاقة إلى المعالج، ولكن من الأفضل تجنب اللعب في أثناء الشحن لمنع ارتفاع درجة الحرارة. مع العلم أن الحرارة ليست العامل الوحيد الذي يؤثر على سرعات الشحن.فقد لا تعمل البطاريات القديمة بشكل جيد، وعند دمجها مع الحرارة الزائدة، يمكن أن تقلل من كفاءة الشحن، ومن المهم أيضًا استخدام شاحن أصلي وترك جهازك يرتاح إذا ارتفعت درجة حرارته وتجنب ترك البطارية تنفد تمامًا. (ارم نيوز)