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تكنولوجيا وعلوم
SpaceX تطلق 21 قمرًا صناعيًا من Starlink إلى المدار
Lebanon 24
21-01-2025
|
23:00
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أطلقت شركة SpaceX دفعة أخرى من أقمار الإنترنت Starlink في وقت مبكر من صباح اليوم (21 يناير)، بعد خمسة أيام من انتهاء رحلة تجريبية لصاروخ ستارشيب العملاق التابع للشركة بانفجار، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل 21 قمرًا صناعيًا من Starlink من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة ناسا في فلوريدا اليوم الثلاثاء.
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ووفقا لما ذكره موقع "space"، عادت المرحلة الأولى من فالكون 9 إلى الأرض بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع كما هو مخطط لها، وهبطت في المحيط الأطلسي على متن سفينة SpaceX.
كانت هذه هي عملية الإطلاق والهبوط الثامن لهذا المعزز المعين، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، وكانت أربع من هذه الرحلات عبارة عن مهام ستارلينك.
وفي الوقت نفسه، ستحمل المرحلة العلوية من فالكون 9 أقمار Starlink الـ 21 إلى مدار أرضي منخفض، ونشرتها هناك بعد حوالي 65 دقيقة من الإقلاع.
كان إطلاق هذا الصباح هو المهمة التاسعة لصاروخ فالكون 9 لعام 2025 والإطلاق العاشر لشركة SpaceX هذا العام بشكل عام.
كانت المهمة الأخرى هي الرحلة التجريبية السابعة على الإطلاق لصاروخ Starship العملاق التابع لشركة SpaceX، والتي جرت يوم الخميس من جنوب تكساس.
وكانت تلك الرحلة مزيجًا مختلطًا للشركة، عاد معزز المرحلة الأولى العملاق سوبر هيفي من Starship إلى موقع الإطلاق لالتقاطه بشكل دراماتيكي بواسطة أذرع للبرج، لكن المرحلة العلوية من المركبة انفجرت بعد 8.5 دقيقة فقط من الإقلاع، على ما يبدو بعد تعرضها لتسرب الوقود. (اليوم السابع)
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