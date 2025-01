تسريبات تكشف مزايا وأسعار هواتف غلاكسي S25 قبل ساعات من إطلاقها

Advertisement

تستعد شركة سامسونغ للكشف عن عائلة هواتفها الجديدة غلاكسي S25 الرائدة، وذلك في حفلها Galaxy Unpacked 2025 الذي سيعقد مساء الأربعاء.وتشير التوقعات إلى أن الشركة الجورية الجنوبية ستقدم حزمة ضخمة من المزايا الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الخاص بها Galaxy AI، إلى جانب تضمينها مساعد غوغل الذكي "جيميناي" (Gemini) داخل عدد من تطبيقاتها، لتحسين تجربة المستخدم اليومية مع هاتفه.من المنتظر أن تأتي الهواتف الجديدة في 4 إصدارات هي، غلاكسي S25 (Galaxy S25)، وغلاكسي S25 بلس (Galaxy S25 Plus)، وغلاكسي S25 ألترا (Galaxy S25 Ultra)، إلى جانب هاتف غلاكسي S25 سليم (Galaxy S25 Slim)، إلا أن الأخير لن يصل الأسواق قبل نيسان المقبل.أظهرت التسريبات السابقة أن هواتف غلاكسي S25 وغلاكسي S25 بلس وغلاكسي 25 ألترا ستأتي بحجم شاشة 6.2 بوصة و6.7 بوصة و6.9 بوصة على التوالي، كما ستكون سعة الذاكرة العشوائية للإصدارات الثلاثة هي 12 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة داخلية تتراوح بين 128 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.سيأتي غلاكسي S25 وغلاكسي S25 بلس بكاميرا خلفية مكونة من عدسة أساسية 50 ميغابكسل، وثانية بزاوية تصوير واسعة 12 ميغابكسل، والثالثة للتكبير 10 ميغابكسل، مزودة بثلاثة مستويات للتكبير البصري.بينما يأتي إصدار غلاكسي S25 ألترا بخمس مستويات للتكبير وذلك اعتماداً على عدسات كاميرا 200 ميغابكسل رئيسية وعدستين بدقة لكل منهما 50 ميغابكسل، إلى جانب عدسة رابعة 10 ميغابكسل.كما أوضحت التقارير السابقة أن سامسونغ لن تغير تصميم هاتفَي غلاكسي S25 وغلاكسي S25 بلس مقارنة بالعام الماضي، إلا أن إصدار ألترا سيحصل على بعض التحديثات، فمن المنتظر أن يأتي بأنحف حواف للشاشة في عالم الهواتف الذكية.كذلك من المرجح أن يكون هناك بعض التشابه بين غلاكسي S25 ألترا، والتصميم الخاص بهواتف آيفون 16، خاصة من حيث الحواف المسطَّحة، والزوايا المنحنية، على عكس الزوايا الحادة التي ميَّزت هواتف غلاكسي S24.وسيكون الإصدار الرابع من هواتف سامسونغ الرائدة لعام 2025 مختلفاً كلياً، إذ يُرجح أن يأتي غلاكسي S25 Slim بسُمك أقل من 7 ملليمتر، ليكون أنحف هاتف في تاريخ الشركة الكورية الجنوبية.ولتتمكن من تحقيق ذلك، أشارت التقارير إلى أن سامسونغ ستزود الهاتف الفريد من نوعه بنظامها الجديد للتصوير AloP، وهو اختصار لـ"All Lens On Prism"، والذي يعتمد على تنظيم عدسات التصوير في وضع أفقي، مما يفسح المجال أمام تقديم فتحة عدسة واسعة للكاميرا، وهو ما يتيح الحصول على تنوع في فتحة العدسة المخصصة للتكبير، وبالتالي يسمح بتمرير كمية ضوء أكبر إلى مستشعر الكاميرا، إلى جانب مستويات تكبير بصري، والحفاظ على سُمك الهاتف نحيفاً.تخطط سامسونج لتزويد إصدار هاتفها المرتقب غلاكسي S25 Slim بكاميرا متطورة على مستوى التكبير، باستخدام أحدث عدسات الشركة المعتمدة على تقنية ALoP.ويحتوي إصدار Slim على كاميرا أساسية بدقة 200 ميغابكسل مع تقنية التثبيت البصري (OIS)، مشابهة لكاميرا جلاكسي S25 Ultra، بينما الكاميرات الأخرى مماثلة لتلك الموجودة في غلاكسي S25 بلس.وأشار تسريب جديد، نشره موقع PhoneArena، إلى أن إصدار S25 Slim لن يصل إلا إلى 39 دولة فقط حول العالم، وتتضمن "السعودية، والإمارات، ومصر، وليبيا، والعراق، والمغرب، وتونس"، كما أنها لا تتضمن الولايات المتحدة.من المتوقع أن تشمل هواتف غلاكسي S25 وغلاكسي S25 بلس ألوان الأسود، والأخضر الفاتح، والأزرق الفاتح، والفضي، والأزرق القاتم.ومن المحتمل أن يكون اللون الأسود الليلي القاتم خياراً حصرياً لإصدار "بلس".أما بالنسبة لإصدار ألترا، تشير بعض التوقعات إلى أنه سيأتي بألوان تعتمد بشكل رئيسي على هيكلها من التيتانيوم، مثل اللون الأزرق والأسود، والتيتانيوم الأخضر، والتيتانيوم الذهبي الوردي.وكشفت العديد من التقارير عن قدوم هواتف غلاكسي S25 بمجموعة جديدة من مزايا الذكاء الاصطناعي، تحت مظلة عائلة Galaxy AI، حيث ستزود الشركة مستخدمي هواتفها الرائدة القادمة بمزايا تحسن تجاربهم اليومية.ومن المنتظر أن تصل ميزة AI Select مع هواتف غلاكسي S25، والتي تتيح للمستخدم إمكانية البحث بوجوه الأشخاص الظاهرين داخل مقاطع الفيديو، التي يتم تشغيلها داخل تطبيق الاستوديو على هواتف سامسونغ الجديدة، بطريقة البحث الدائري Circle to Search.كذلك ستسمح للمستخدم بإمكانية التقاط صورة عالية الدقة من داخل مقاطع الفيديو.وستستخدم الشركة ميزة Now Bar، التي قدمتها لأول مرة مع واجهة هواتفها الجديدة OneUI 7.0 وهي تظهر في هيئة شريط بهيئة حبة في أعلى يسار الهاتف وعند غلق قفل الشاشة تظهر في أسفل منتصف الشاشة، لتقدم معلومات للمستخدم على مدار اليوم.في الصباح تستعرض معلومات تُسمّى Now Brief، والتي تعرض خلالها معلومات حول الطقس والنقاط التي حققها المستخدم من أنشطة بدنية يؤديها يومياً Energy Score، بينما في المساء ستظهر له Nigh Summary والتي تتيح له استعراض أهم لحظات اليوم وكذلك إحصائيات حول نشاطه البدني.كذلك أضافت سامسونغ "جيميناي" إلى مجموعة من تطبيقاتها. إذ أنه داخل تطبيق التذكيرات Samsung Reminder سيتمكن المستخدم من إنشاء تذكيرات جديدة وتعديل تسمياتها ومواعيدها وتوقيتاتها وحذفها تماماً، كذلك سيكون من السهل إنشاء تدوينات جديدة وتلخيص التدوينات الحالية والحصول على إجابات على تساؤلات تتعلق بأخرى من خلال الإضافة الجديدة الخاصة بتطبيق Samsung Notes داخل المساعد الذكي.يمكن أيضاً لمستخدمي هواتف غلاكسي S25 القادمة إنشاء أو حذف أو تعديل فعالية على تطبيق التقويم Samsung Calendar، مباشرة من داخل جيميناي، إلى جانب استخلاص المعلومات النصية من داخل الصور لاستخدامها في إنشاء فعاليات.إضافة لذلك، فإن تسريب سابق أوضح أن الهواتف القادمة من سامسونغ ستأتي بحزمة مزايا ذكية أخرى، مثل YouTube Notes، والتي تتيح إنشاء ملخصات نصية لما يتم تقديمه في مقاطع فيديو على يوتيوب، ومن ثم إضافتها تلقائيًا إلى تطبيق Samsung Notes، لتكون متاحة بسهولة للاستخدام المستقبلي.تأتي هذه إلى جانب ميزة Music Search، والتي تسهل التعرف على الأغاني والفنانين، بينما لم يتم التأكيد بعد إذا كانت الميزة ستعمل مع الموسيقى المشغلة على الجهاز نفسه أو في البيئة المحيطة حول المستخدم.كما ان هناك ميزة Homework AI، والتي تساعد في حل المعادلات الرياضية، مع تقديم خطوات الحل بالتفصيل، ما يجعلها مفيدة للطلاب والمستخدمين المهتمين بتعلم الرياضيات، وأخيراً ميزة Routines، والتي تقدمها حزمة Galaxy AI في صورة مقتراحات ذكية بناء على الروتين اليومي للمستخدم، وتشمل هذه الاقتراحات التطبيقات المناسبة أثناء القيادة، وقوائم الموسيقى المناسبة للأجواء، أو التوجيه إلى مواقع محددة باستخدام GPS.تشير التوقعات إلى أن هواتف سامسونغ الرائدة غلاكسي S25 ستشهد زيادة قد تصل إلى 100 دولار مقارنة بهواتف غلاكسي S24، ويرجع هذا في المقام الأول إلى ارتفاع سعر شريحة معالج كوالكوم الأحدث "سناب دراجون 8 إيليت" (Snap Dragon 8 Elite) بمعدل 40 دولاراً مقارنة بالجيل الماضي، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم عالمياً.وبالنظر إلى هواتف جلاكسي S24، فكانت أسعارها تبدأ من 799 دولاراً لهاتف غلاكسي S24، و999 دولاراً لهاتف غلاكسي S24 بلس، و1299 دولاراً لهاتف غلاكسي S24 ألترا.ومع تطبيق زيادة 100 دولار، فإن هواتف غلاكسي S25 وغلاكسي S25 بلس وغلاكسي S25 ألترا ستبدأ أسعارها من 899 دولاراً و1099دولاراً و1399 دولاراً، على الترتيب.