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تكنولوجيا وعلوم
"مايكروسوفت" تحسّن تجربة البحث في ويندوز 11 بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
22-01-2025
|
02:18
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تختبر مايكروسوفت ميزة بحث جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في نظام ويندوز 11 في أجهزة “كوبايلوت بلس +Copilot” تهدف إلى تسهيل البحث عن الملفات والتطبيقات والإعدادات في الأجهزة باستخدام لغة غير رسمية.
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وتعتمد الميزة على الفهرسة الدلالية، مما يتيح للمستخدمين العثور على الملفات عبر كتابة عبارات بحث مثل: “أين العرض التقديمي الذي أعددته الأسبوع الماضي؟” بدلًا من الحاجة إلى تذكّر أسماء الملفات بدقة.
وتُعد الفهرسة الدلالية (Semantic Indexing) عملية تحليل لمعنى النص بدلًا من مجرد مطابقة الكلمات، وهي تعتمد على فهم العلاقات بين الكلمات والعبارات، وفهم السياق العام للنص، وتستخدم هذه العملية تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي لتحقيق فهم أعمق للمحتوى، وفهم المقصود من البحث، حتى عند عدم كتابة أي كلمات مذكورة في أسماء الملفات.
وفيما يتعلق بالميزة الجديدة من مايكروسوفت، فهي تعمل عبر الإعدادات ومدير الملفات وشريط المهام مع دعم الملفات الشائعة مثل الصور والمستندات والجداول، وهي تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي مدمجة، ولا تحتاج إلى اتصال بالإنترنت.
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