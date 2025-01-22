واتساب يتيح للمستخدمين مشاركة حالة واتساب تلقائيا على فيسبوك وإنستغرام

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أعلنت شركة واتساب أنها ستستفيد قريبًا من التكامل الاختياري مع مركز حسابات ميتا بهدف تقديم تجربة أكثر اتصالًا، وستمكن هذه الخطوة المستخدمين من مشاركة حالات واتساب الخاصة بهم تلقائيًا على تطبيقات منصات ميتا الأخرى مثل فيسبوك وإنستغرام.كما يُزعم أنها ستجعل تسجيل الدخول إلى تطبيقات ميتا المتعددة أسهل وأسرع بتسجيل دخول واحد، بالإضافة إلى ذلك، تقول الشركة إنها ستقدم المزيد من الميزات العالمية عبر تطبيقات الوسائط الاجتماعية الخاصة بها وستُعلم المستخدمين بالتغييرات عند طرحها.وأوضحت Meta Platforms فى منشور لها بالتفصيل إضافة WhatsApp إلى مركز الحسابات الخاص بها خلال الأشهر القليلة المقبلة، ووفقًا للشركة، فإن هذه الخطوة اختيارية تمامًا، ولا يزال بإمكان المستخدمين اختيار عدم إضافة حسابات WhatsApp الخاصة بهم إلى مركز الحسابات.ومع ذلك، يُقال إن القيام بذلك يتيح الوصول إلى الميزات بسلاسة أكبر عبر التطبيقات، ويمكنهم إعادة مشاركة التحديثات من حالة WhatsApp الخاصة بهم إلى Facebook أو Instagram Stories مباشرةً ، وهذا ينفي الحاجة إلى النشر عدة مرات عبر تطبيقات مختلفة.كما سيتم طرح الخيار عالميًا، ولكن قد يتم طرحه بالكامل على مراحل، وعند توفره سيرى المستخدمون الخيار في إعدادات WhatsApp أو سيظهر عند محاولة اتخاذ إجراء عبر الحسابات، مثل إعادة مشاركة الحالة مع تطبيقات Meta Platforms الأخرى.علاوة على ذلك، يوفر تكامل مركز الحسابات تسجيل دخول واحد لجميع التطبيقات الثلاثة، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إليها مرة أخرى بخطوات أقل ، وتقول الشركة إنها ستطرح أيضًا ميزات جديدة مثل القدرة على إدارة الصور الرمزية وملصقات Meta AI وإبداعات Imagine Me في مكان واحد عبر التطبيقات.ومع ذلك، تؤكد Meta Platforms أن الخصوصية لا تزال تشكل أولويتها، وحتى عندما يتم ربط حسابات WhatsApp بمركز حسابات Meta Platforms، فإن الرسائل الشخصية والمكالمات لا تزال محمية بالتشفير من البداية إلى النهاية ولا تستطيع حتى الشركة نفسها قراءتها. (اليوم السابع)