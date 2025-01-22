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تكنولوجيا وعلوم
لمستخدمي آيفون.. هذا الخبر يهمكم عن تحديث "iOS 18.3"
Lebanon 24
22-01-2025
|
11:21
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سيتم تفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي "Apple Intelligence" من شركة أبل تلقائيًا ابتداءً من تحديثات "iOS 18.3" و"iPadOS 18.3" و"macOS 15.3" لأنظمة تشغيل أجهزة "أبل".
وقالت "أبل" إنها ستفعَّل تلقائيًا ميزات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين الجدد أو لمن يقومون بالتحديث إلى أحدث إصدارات أنظمة التشغيل.
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وبحسب تقرير لموقع "The Verge" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، سينطبق هذا التحديث فقط على الأجهزة التي تدعم ميزات "Apple intelligence".
ويعني هذا أن التفعيل التلقائي لميزات الذكاء الاصطناعي سيطبق على هواتف "آيفون 15" وما هو أحدث منها، وأجهزة "آيباد" اللوحية وحواسيب "ماك" التي تعمل بشريحة "Apple Silicon M1" وما بعدها.
ووفقًا لما جاء في وثيقة ملاحظات مطوري تحديثات أنظمة التشغيل التي نشرتها "أبل"، أشارت الشركة إلى أنه بعد تحديث الجهاز سيكون على المستخدم إيقاف تشغيل ميزات "Apple Intelligence" يدويًا.
ويمكن إيقاف عمل ميزات الذكاء الاصطناعي بأجهزة أبل من خلال فتح إعدادات "Apple Intelligence & Siri Settings" وإبطال تفعيل الزر الخاص بـ" Apple Intelligence". (العربية)
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