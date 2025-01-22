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تكنولوجيا وعلوم

بقدرات "ذكاء اصطناعي" متطورة.. سامسونج تطلق سلسلة Galaxy S25 الجديدة

Lebanon 24
22-01-2025 | 15:18
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كشفت شركة ساموسنغ الكورية الجنوبية، يوم الأربعاء، عن سلسلة هواتف "Galaxy S25" في حدث "Galaxy Unpacked".

وتضمنت السلسلة هواتف "Galaxy S25" و"Galaxy S25 Ultra" و"Galaxy S25 Plus"، بحسب بث حي للحدث عبر الموقع الإلكتروني للشركة.
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كما كشفت الشركة أثناء الحدث عن إضافات جديدة لميزات الذكاء الاصطناعي "Galaxy AI".

وقال تي إم روه، رئيس وحدة أعمال الهواتف الذكية في "سامسونغ"، خلال الحدث: "يمكنك التحدث إلى (هواتف) Galaxy S25 كما لو أنك تتحدث إلى صديق" مضيفًا:"ركزنا على شيء واحد... وهو الخصوصية".

وكشفت الشركة أيضًا أثناء الحدث أنه عن طريق التحدث لهواتف "Galaxy S25" يمكن للمستخدم إخبار الهاتف أنه يشعر بألم في عينيه وسيقوم الهاتف بتغيير سطوع وإضاءة الهاتف لتصبح أكثر راحة للعيني المستخدم.

وأعلنت "سامسونغ" أيضا عن تحديث واجهة المستخدم "One UI 7".

وستبدأ "سامسونغ" في تلقي الطلبات المسبقة لهواتف سلسلة "Galacxy S25" اعتبارًا من اليوم الأربعاء، على أن يبدأ بيع الأجهزة يوم 7 شباط المقبل.
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