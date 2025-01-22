باستخدام الذكاء الاصطناعي.. تقنية جديدة لتشخيص "الخَرَف" عبر فحص العين

يعمل الفريق البحثي الإسكتلندي "NeurEYE" على تطوير أسلوب مبتكر لتشخيص مرض الخَرَف باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر فحص العين، وفقًا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

ويستند الفريق إلى صور شبكية العين لتدريب برنامج ذكاء اصطناعي قادر على اكتشاف المؤشرات المبكرة للمرض قبل ظهور الأعراض الأخرى، ما يوفر وسيلة فعّالة للتدخل المبكر والمساعدة في إبطاء تطور المرض.

ويجمع الفريق قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على نحو مليون صورة من مراكز البصريات في جميع أنحاء إسكتلندا، مما يجعلها أكبر قاعدة بيانات من نوعها على مستوى العالم. يعتمد الذكاء الاصطناعي على تحليل الأوعية الدموية في العين للكشف عن علامات قد تشير إلى وجود الخَرَف .

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ويخطط الباحثون لإطلاق نموذج أولي للتقنية في وقت لاحق من هذا العام، مع بدء تطبيقها على نطاق واسع في مراكز البصريات في المملكة المتحدة بحلول عام 2026.