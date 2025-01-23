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تكنولوجيا وعلوم
لعلاج أمراض السرطان وأمراض القلب... بدء اختبار أول دواء مطور بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
23-01-2025
|
05:27
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سيبدأ اختبار أول دواء يتم تطويره باستخدام الذكاء الاصطناعي لعلاج أمراض السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية قبل نهاية العام الجاري.
هذا ما أعلنه الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2024 البريطاني ديميس هسابيس خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
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وقال هسابيس، وهو الرئيس التنفيذي لشركة DeepMind التابعة لشركة "غوغل" والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي: "نحن ندرس جميع المجالات الرئيسية للأمراض، وأعتقد أن أول دواء سيظهر لدينا بحلول نهاية العام الجاري".
وأضاف: "في المتوسط يستغرق تطوير دواء واحد فترة من 5 إلى 10 سنوات، وربما يمكننا تسريع هذه العملية بعشر مرات، مما سيُحدث ثورة حقيقية في مجال الرعاية الصحية".
وأوضح العالم أن فريقه العلمي في شركة Isomorphic Labs، وهي شركة ناشئة لتطوير الأدوية تابعة لشركة Google - Alphabet، يعمل حاليا على تطوير ستة برامج بالتعاون مع شركتي Eli Lilly و Novartis.
يذكر أن لجنة نوبل في الأكاديمية السويدية للعلوم أعلنت في أكتوبر الماضي أن هسابيس حصل على جائزة في مجال الكيمياء لعام 2024 بالمشاركة مع العالمين الأمريكيين ديفيد بيكر وجون جامبر. وتم تكريم هسابيس وجامبر بجائزة نوبل لتطويرهما نموذج AlphaFold2 الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولم تساعد في تحديد بنية جميع البروتينات في جسم الإنسان فحسب، بل والتنبؤ ببنية أكثر من 200 مليون بروتين تم اكتشافها لاحقا لدى كائنات حية أخرى.
يذكر أن هذا النموذج متاح للجميع، وقد اطلع عليه أكثر من مليوني شخص من 190 دولة بحلول تشرين الاول 2024. (روسيا اليوم)
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