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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من "غوغل".. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
23-01-2025 | 10:55
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أعلنت شركة "غوغل" عن ميزة جديدة لأجهزة "كروم بوك" تتيح للمستخدمين التحكم في الجهاز باستخدام إيماءات الوجه وحركات الرأس. تم تطوير هذه الميزة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتستهدف توفير وسائل تفاعل جديدة للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية. تعتمد التقنية على شبكة ثلاثية الأبعاد تحدد 478 نقطة على الوجه، مما يتيح للنظام التعرف على الإيماءات وحركات الرأس وتحويلها إلى أوامر وظيفية.
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الميزة جزء من جهود "غوغل" لتطوير أدوات إمكانية الوصول في "كروم بوك"، مثل النقر التلقائي والإملاء الصوتي. هذه التقنية مستوحاة من مشروع "Gameface" الذي تم تطويره لألعاب "ويندوز"، وهو يساعد الأشخاص ذوي الإعاقات مثل لانس كار، لاعب يعاني من ضمور العضلات.

تتوفر الميزة حاليًا في الإصدار التجريبي من "ChromeOS"، ومن المتوقع أن تصبح متاحة لجميع المستخدمين في أوائل العام المقبل. ستدعم أكثر من 20 جهاز "كروم بوك" جديد، ولكن يجب أن تحتوي الأجهزة على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت على الأقل للاستفادة من هذه التقنية.
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