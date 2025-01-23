بعد حظر "تيك توك" في أميركا.. بيع هواتف محملة بالتطبيق بأسعار خيالية!

بعد الحظر المؤقت لتطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، بدأ بعض الأفراد في بيع هواتف محملة بالتطبيق على موقع eBay بأسعار مرتفعة.
هذه الخطوة جاءت بعد الحظر المؤقت للتطبيق في الولايات المتحدة، مما دفع بعض المستخدمين إلى محاولة الوصول إليه عبر طرق غير قانونية.
وبحسب تقرير صحيفة "مترو" البريطانية، تم بيع هواتف آيفون محملة بتطبيق "تيك توك" بأسعار تجاوزت 50 ألف دولار.
على سبيل المثال، تم بيع آيفون 15 برو ماكس مع التطبيق مقابل 13 ألف جنيه إسترليني (حوالي 16 ألف دولار)، بينما تم بيع آيفون 15 برو تايتانيوم مع "تيك توك" بسعر وصل إلى 45 ألف يورو (حوالي 46,800 دولار).