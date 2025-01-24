هذه ميزات Galaxy S25 Ultra الجديد من سامسونغ

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كشفت سامسونغ مؤخرًا عن هاتفها الذكي الجديد Galaxy S25 Ultra، الذي يتميز بتقنيات متطورة وتصميم عصري يلبي احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن الأداء العالي والابتكار. يتمتع الهاتف بهيكل قوي مصنوع من التيتانيوم، مما يجعله مقاومًا للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68. كما تأتي واجهاته محمية بزجاج Corning Gorilla Armor 2 المقاوم للصدمات والخدوش.ويحتوي الهاتف على شاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بحجم 6.9 بوصة، بدقة عرض تصل إلى 3120x1440 بيكسل وتردد 120 هيرتز، مما يضمن تجربة مشاهدة استثنائية سواء للألعاب أو مشاهدة الفيديوهات. الشاشة تتميز أيضًا بمعدل سطوع يصل إلى 2600 شمعة/الإنش، مع كثافة بيكسلات 498 لكل بوصة تقريبًا.أما في مجال الأداء، فيأتي Galaxy S25 Ultra مزودًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، الذي يضمن سرعة وكفاءة عالية في معالجة البيانات. كما يتوفر الهاتف بعدد من خيارات الذاكرة العشوائية التي تبدأ من 12 غيغابايت وتصل إلى 16 غيغابايت، مع ذاكرة داخلية تبدأ من 256 غيغابايت وقد تصل إلى 1 تيرابايت.وعلى صعيد التصوير، يتمتع الهاتف بكاميرات فائقة الأداء، حيث يضم كاميرا أساسية بدقة 200 ميغابيكسل، إلى جانب عدسة للتصوير الواسع بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسات بدقة 50 و10 ميغابيكسل للزوم والماكرو. فيما تقدم الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابيكسل أيضًا صور سيلفي عالية الجودة.من ضمن المميزات الأخرى التي يضيفها Galaxy S25 Ultra، قلم ذكي يمكن استخدامه للرسم، الكتابة، والتحكم في التطبيقات. الهاتف مجهز أيضًا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، ومكبرات صوت عالية الجودة من AKG. كما يحتوي على ماسح بصمات أصابع مدمج في الشاشة، وتقنيات Bluetooth-5.4، وNFC.البطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي باستطاعة 25 واط. ومع هذه المزايا المتقدمة، يبدو أن Galaxy S25 Ultra يمثل خطوة جديدة نحو المستقبل في عالم الهواتف الذكية. (روسيا اليوم)