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تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تتيح التحكم في الكمبيوتر بإيماءات الوجه

Lebanon 24
24-01-2025 | 06:59
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أعلنت شركة غوغل عن ميزة جديدة لأجهزة "كروم بوك" المحمولة، تتيح للمستخدمين التحكم في الجهاز باستخدام إيماءات الوجه وحركات الرأس. 

وتأتي هذه الميزة ضمن سلسلة من الأدوات المصممة لإنشاء أشكال جديدة من التفاعل، وتوفير المزيد من الطرق للوصول إلى التكنولوجيا للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية.
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وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بتطوير مثل هذه الميزات. حيث قامت الشركة سابقًا بإنشاء أداة إمكانية الوصول للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر لألعاب "ويندوز" تُسمى "Project Gameface".

تستخدم الميزة المعروفة باسم "التحكم بالوجه" الذكاء الاصطناعي لتمكين تشغيل أجهزة "كروم بوك" دون استخدام اليدين.

ومن خلال نماذج التعلم الآلي المتقدمة، يقوم النظام بإنشاء شبكة ثلاثية الأبعاد تحدد 478 نقطة محددة على الوجه؛ ما يسمح للنظام باكتشاف الإيماءات والحركات بدقة وفي الوقت الفعلي، وتحويل تعبيرات الوجه وتحرّكات الرأس إلى أوامر وظيفية للمؤشر والإجراءات الأخرى.

ويعد "التحكم بالوجه" جزءًا من جهد مستمر من جانب "غوغل" لدمج أكثر من 20 أداة إمكانية وصول في أجهزة "كروم بوك" الخاصة بها، مثل ميزات النقر التلقائي، وChromeVox، والإملاء الصوتي. 

ويعود مفهوم "التحكم في الوجه" إلى مشروع "Gameface"، وهي أداة إمكانية الوصول مفتوحة المصدر تم تطويرها لألعاب "ويندوز". كما كان هذا المشروع مستوحى من لانس كار، وهو لاعب يعاني من ضمور العضلات، والذي أظهر كيف يمكن لهذه التكنولوجيا تمكين تجارب الألعاب الشاملة وأكثر من ذلك بكثير.

وبإدراكها لمحدودية الحلول الحالية، والتي غالبًا ما تكون بطيئة ومعقدة الاستخدام، قررت "غوغل" توسيع فكرة "التحكم بالوجه" لتغطية الأنشطة اليومية مثل إدارة رسائل البريد الإلكتروني، أو تصفح الويب، أو التفاعل مع التطبيقات التعليمية.

وأثناء التطوير، كانت ردود الفعل من مجتمع ذوي الإعاقة أمرًا بالغ الأهمية، حيث ساعدت في تحسين النظام حتى أصبح قادرًا على التعرف على ما يصل إلى 18 إيماءة مختلفة؛ ما أدى إلى توسيع وظائفه الأولية بشكل كبير.

وتهدف هذه الأداة أيضًا إلى تحسين ظروف الطلاب، لتكون بمثابة أداة دمج في هذا المجال حتى يتمكن الأطفال والشباب من التنقل بين التطبيقات التعليمية وكتابة المقالات من خلال الإملاء والتعاون في المشاريع الجماعية، كل ذلك دون الحاجة إلى استخدام أيديهم. 
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