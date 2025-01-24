ميزة جديدة من "Threads".. هذه تفاصيلها

Advertisement

تقدم Threads ميزة جديدة تمنح المستخدمين مساحة أكبر للإبداع عند إعادة مزج مشاركات الآخرين، حيث يحتوي التطبيق الآن على أداة "ترميز"، تتيح للمستخدمين الرسم على المنشورات التي يريدون إعادة مشاركتها.وقد شارك رئيس إنستغرام، آدم موسيري، الأخبار على موقع Threads، حيث تنبثق ميزة الترميز عندما تقتبس منشورًا أو تعيد نشره، بدلاً من الاقتباس فقط، فإنه يفتح أداة تحرير حيث يمكنك إضافة تمييزات صفراء أو أسهم حمراء أو رسومات الشعار المبتكرة على لقطة شاشة للمنشور (الخيارات أساسية جدًا في الوقت الحالي).وأوضح آدم موسيري، أن هذه الميزة مصممة لتتيح لك إضافة لمسة إبداعية خاصة بك، مشيرا إلى أن المزيد من الأدوات ستتوفر قريبًا من Metaفي حين أن هذه الميزات والميزات المماثلة التي تم طرحها مؤخرًا قد تكون مفيدة للبعض، فقد يكون هناك أشخاص لا يشعرون بسعادة غامرة بشأن استخدام الآخرين للمحتوى الأصلي الخاص بهم، خاصة إذا استفاد شخص آخر منه.وهناك طريقة للتحكم في من يمكنه اقتباس المحتوى الخاص بك أو إعادة نشره، حيث يمكنك حظر إعادة النشر والاقتباسات عن طريق ضبط الإعدادات في قائمة النقاط الثلاث في منشوراتك، وإذا وجدت اقتباسًا غير مرغوب فيه، فما عليك سوى النقر على القائمة الموجودة في هذا المنشور وتحديد "إزالة الاقتباس".كما تطرح Threads أيضًا ميزتين أخريين تم طرحهما سابقًا وهما جدولة النشر والتحليلات، و ستكون هذه الميزات مفيدة بشكل خاص للعلامات التجارية والمبدعين وأي شخص يدير ملفًا شخصيًا احترافيًا، خاصة وأن Threads تفتقر إلى بعض الأدوات التي تركز على الأعمال الموجودة في منصات Meta الأخرى.كما يمكن أن تكون كلتا الأداتين مفيدًا أيضًا عندما تبدأ Meta في إضافة إعلانات إلىThreads، وهي خطوة يُقال إنها مخططة لعام 2025.ومع ذلك، لن يمنع هذا أي مستخدم من نسخ المحتوى الخاص بك بالكامل، فلا يزال بإمكان الأشخاص التقاط لقطة شاشة أو العثور على طرق أخرى لسرقة عملك دون أن تتمكن من فعل الكثير حيال ذلك. (اليوم السابع)