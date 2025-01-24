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تكنولوجيا وعلوم

OpenAI تطلق أول وكيل للذكاء الاصطناعي لتيسير المهام اليومية عبر الإنترنت

Lebanon 24
24-01-2025 | 15:00
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أطلقت شركة OpenAI، أول وكيل للذكاء الاصطناعي (AI)، وهو المشغل، حيث يتوفر الوكيل حاليًا كمعاينة بحثية، ويأتي مزودًا بمتصفح ويب مخصص.
وأكدت الشركة، أنه وكيل ذكاء اصطناعي للأغراض العامة يمكنه أداء المهام بشكل مستقل عبر الإنترنت بناءً على المطالبات المقدمة من المستخدم.
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وقالت شركة الذكاء الاصطناعي، إن الأداة يمكن استخدامها لحجز التذاكر عبر الإنترنت، أو حجز طاولة في مطعم، أو شراء منتج عبر الإنترنت.
وحاليًا، يتوفر المشغل فقط في الولايات المتحدة لمشتركي ChatGPT Pro، لكن الشركة تخطط لتوسيعه ليشمل مستويات اشتراك أخرى في المستقبل.
في بث مباشر، أكد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أول وكيل للذكاء الاصطناعي للشركة، أن وكلاء الذكاء الاصطناعي هم أنظمة ذكاء اصطناعي تعمل لصالحك بشكل مستقل، حيث يتم تشغيل المشغل بواسطة وكيل استخدام الكمبيوتر (CUA)، وهو نموذج للذكاء الاصطناعي يجمع بين قدرات الرؤية من GPT-4o مع التفكير المتقدم.
كما تم تدريب وكيل الذكاء الاصطناعي لاحقًا باستخدام التعلم المعزز، حيث يمكنه التفاعل مع واجهات المستخدم الرسومية (GUIs) بما في ذلك الأزرار والقوائم وحقول النص على الشاشة، ومن خلال متصفحه المخصص، يمكن للوكيل أداء المهام خلف الكواليس مع تحرير الشاشة للمستخدم.
ويقبل وكيل AI كلاً من النص والصور كمدخلات لإكمال المهام، حيث تقوم CUA بمعالجة بيانات البكسل الأولية للشاشة وتستخدم لوحة مفاتيح وماوس افتراضيين لتنفيذ الإجراءات.
تدعي شركة OpenAI أنها تستطيع التنقل بين المهام متعددة الخطوات، والتعامل مع الأخطاء، ويمكنها أيضًا التكيف مع التغييرات غير المتوقعة.
(اليوم السابع)
 
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