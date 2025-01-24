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تكنولوجيا وعلوم

إطلاق Tumblr TV للجميع كبديل لـ TikTok فى الولايات المتحدة

Lebanon 24
24-01-2025 | 23:00
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أطلق موقع التدوين Tumblr، في عام 2015 ميزة اكتشاف GIF والتي يطلق عليها Tumblr TV كمنتج تجريبي، وقد استغل الموقع أزمة  TikTok في الولايات المتحدة، بعدما قررت Tumblr أخيرًا إطلاق Tumblr TV، الذي تطور منذ ذلك الحين لدعم الفيديو، لجميع مستخدميه كأحد ميزاته القياسية.
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وأعلنت الشركة، عن تخرج المنتج من منزل مشاريعها التجريبية المعروف باسم Tumblr Labs، موضحة كيف ستصبح علامة التبويب متاحة للجميع، بحيث سيرى المستخدمون الجدد علامة التبويب في موضع ثالث بارز إلى حد ما في التطبيق.
وفي الوقت نفسه، سيتمكن المستخدمون الحاليون من تشغيل Tumblr TV أو إيقاف تشغيله في إعدادات تكوين علامات تبويب Dashboard، طبقاً للشركة .
وكشفت أن قرار الترويج لمنتج الفيديو من تجربة إلى ميزة أساسية بعد ما يقرب من 10 سنوات من إنشائه له علاقة كبيرة بالطلب على بدائل TikTok في أعقاب القانون الأمريكي الذي حظر التطبيق وغيره من التطبيقات ذات الملكية الصينية في البلاد، و على الرغم من أن تطبيق هذا الحظر معلق حاليًا بعد تدخل الرئيس ترامب، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت TikTok ستوافق على صفقة – على الرغم من العديد من المتقدمين – لإبقاء التطبيق مباشرًا في الولايات المتحدة بعد انتهاء الموعد النهائي لمدة 75 يومًا.
وعلى غرار العديد من التطبيقات، شهد Tumblr زيادة كبيرة في عدد المستخدمين الذين انضموا إلى خدمته في يوم حظر TikTok في 19 كانون الثاني، حسبما قال متحدث باسم الشركة لـ TechCrunch.
ونتيجة لذلك، شهدت خدمة التدوين زيادة بنسبة 35% تقريبًا في عمليات تثبيت تطبيقات iOS وزيادة بنسبة 70% في انضمام المستخدمين الجدد إلى المجتمعات، وهي الميزة التي تسمح للمستخدمين بالانضمام إلى مجموعات مختلفة تركز على اهتمامات محددة. (اليوم السابع)
 
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