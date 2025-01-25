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تكنولوجيا وعلوم

ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء

Lebanon 24
25-01-2025 | 01:00
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أطلقت الصين 18 قمرا صناعيا من نوع Qianfan دفعة واحدة إلى الفضاء.

وأشارت صحيفة "شينخوا" الصينية إلى أن عملية الإطلاق جرت يوم الخميس الماضي من مطار Taiyuan الفضائي شمالي الصين، واستخدم في العملية صاروخ فضائي صيني من نوع Long March 6، وهذه هي المرة رقم 557 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March في عمليات الإطلاق الفضائي.
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وتبعا للصحيفة فإن شركة (SSST) التي طورت هذه الأقمار تخطط لإطلاق أكثر من 14 ألف قمر صناعي صغير إلى مدار يرتفع حوالي 1160 كلم عن سطح الأرض، ومن المفترض أن تكون هذه الأقمار منافسة لأقمار Starlink التي تطلقها شركة "سبيس إكس" الأميركية.

أما صاروخ Long March 6 الذي استخدم في عملية الإطلاق يوم الخميس فهو صاروخ فضائي يعمل بالأكسجين السائل والكيروسين، طورته أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء، ويمكن لهذا الصاروخ نقل حمولات يصل وزنها إلى 6.5 طن إلى مدار يبعد 500 كلم عن الأرض.

وتعمل الصين بنشاط في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الوطني، إذ أطلقت العديد من الأقمار الصناعية المخصصة لخدمات الأرصاد الجوية وخدمات الاستشعار عن بعد وخدمات الاتصالات والملاحة إضافة إلى أقمار مخصصة لتقديم خدمات الإنترنت للأرض.(روسيا اليوم)

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