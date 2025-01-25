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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تكشف عن "أنحف هواتفها".. هذه مواصفاته

Lebanon 24
25-01-2025 | 04:00
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اختتمت شركة سامسونغ مؤتمرها الأول لهذا العام 2025 بمقطع فيديو لإصدار رابع من عائلة هواتفها الجديدة غلاكسي S25، والذي يحمل اسم S25 Edge .  

لم تكشف الشركة عن أي تفاصيل خاصة بموعد طرح الهاتف أو مواصفاته أو سعره، إلا أن مقطع الفيديو أظهر أن الهاتف نحيف للغاية، ومزود بكاميرا خلفية تعتمد على عدستين، وشاشة مسطحة مع زوايا مستديرة.
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ويتوافق هذا التصميم بشكل كبير مع تصميم وإمكانيات الإصدار المتوقع S25 Slim، والذي لطالما ركزت عليه التقارير التي سبقت حفل الإطلاق، خلال الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن يقل سُمك الهاتف الجديد عن 7 ملليمترات، ليكون أنحف هاتف في تاريخ الشركة الكورية الجنوبية.

وأفادت تقارير بأن سامسونغ ستزود الهاتف الفريد من نوعه بنظامها الجديد للتصوير AloP، وهو اختصار لـ"All Lens On Prism"، والذي يعتمد على تنظيم عدسات التصوير في وضع أفقي، ما يؤدي إلى فتحة أوسع للعدسة، ويتيح الحصول على تنوع في فتحة العدسة المخصصة للتكبير، وبالتالي يسمح بتمرير كمية ضوء أكبر إلى مستشعر الكاميرا، إلى جانب مستويات تكبير بصري، والحفاظ على سُمك الهاتف نحيفاً.

ويحتوي إصدار Slim على كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري (OIS)، مشابهة لكاميرا جلاكسي  S25 Ultra، بينما الكاميرات الأخرى مماثلة لتلك الموجودة في جلاكسي S25 بلس.

وأظهر تسريب جديد، نشره موقع PhoneArena، أن إصدار S25 Slim لن يطرح إلا في 39 دولة فقط، بينها السعودية، والإمارات، ومصر، وليبيا، والعراق، والمغرب، وتونس.(الشرق)

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