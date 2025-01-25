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لعبة ألمانية تثير استياء واسعاً في إيطاليا.. ما السبب؟

Lebanon 24
25-01-2025 | 08:12
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اعتذر مخترع لعبة لوحية ألمانية حول المافيا، بعد أن أثارت نسخة إيطالية من اللعبة انتقادات شديدة.

وتعتمد لعبة "لا فاميليا-حرب المافيا العظمى" على حرب المافيا الكبرى الثانية في ثمانينيات القرن الماضي، حيث خاضت العائلات المتحاربة معركة دامية من أجل السيادة في جنوب إيطاليا.
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وحصلت اللعبة على جائزة غولدن آس المرموقة في مهرجان كان الدولي للألعاب في 2024، لكن إطلاقها في إيطاليا قوبل بردود فعل قوية.
 
وقال أليساندرو دي ليو وهو سياسي إقليمي من حزب فورزا إيطاليا المحافظ، طبق صحيفة كورييري ديلا سيرا: "هذا المنتج لا يهين كرامة الصقليين فحسب، بل يقلل أيضاً من قيمة الالتزام اليومي لملايين المواطنين، الذين يناضلون من أجل الشرعية والعدالة في منطقتنا".
واتصل دي ليو بالرئيس الإقليمي لجزيرة صقلية الإيطالية، ريناتو سكيفاني وطلب منه منع توزيع اللعبة. (امارات 24) 
 
 

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