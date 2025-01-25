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تكنولوجيا وعلوم

بواسطة الذكاء الاصطناعي.. بيانو يجعل مستخدميه موسيقيين محترفين

Lebanon 24
25-01-2025 | 11:00
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أعلنت شركة التكنولوجيا الموسيقية "رولي" عن بيانو يدرب مستخدميه بالذكاء الاصطناعي.

وقال مؤسس رولي والرئيس التنفيذي للشركة، رولاند لامب: "بعد بضع سنوات، سيبدو الأمر عتيقا أن البيانو أو لوحة المفاتيح لا يمكنها مساعدتك في التوجيه، ولا يمكنها رؤية يديك والاستجابة لها بعدة طرق، ولا يمكنها إجراء محادثة لمساعدتك".
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وفي لوحة مفاتيح تعبيرية جديدة تمتد منطقة عزف البيانو Piano M وتوفر للطلاب 49 مفتاحاً بالحجم الكامل وعمق كامل، مع انحناء درجة لكل مفتاح ولمس لاحق متعدد الألحان، كما تأتي مع تقنية BrightKey ، مما يعني أنه عند استخدامها جنباً إلى جنب مع تطبيق Learn الخاص بالشركة، تضيء المفاتيح لتوجيه أصابعك إلى المواضع الصحيحة في الوقت المناسب لإتقان اللحن أو الأغنية، وفق موقع "نيو أطلس".
 
ويتميز بيانو رولي الجديد بأول أداء يقدم مساعدا جديدا مدمجا للذكاء الاصطناعي يعمل كمدرب بيانو افتراضي خاص، وبالإضافة إلى إرشاد المتعلمين من خلال أساسيات لوحة المفاتيح، فإنه يشرح أيضا بعض تاريخ الموسيقى ومعلومات عنها، مما يعطي المستخدم دائماً المزيد لاستكشافه، مع تحديثات مستمرة.
 
وتم تجهيز USB-C وBluetooth 5.0، في البيانو، وهناك دعم لدواسة الموسيقى أيضاً، وتعد لوحة المفاتيح أيضاً آلة موسيقية محمولة، وذلك بفضل زوج من البطاريات بسعة 3500 مللي أمبير في الساعة لمدة تصل إلى 6 ساعات من التشغيل لكل شحنة، وسيتم شحنها مع برنامج  Roli's Studio، والذي يتضمن مئات الإعدادات المسبقة للآلات الموسيقية لتتجاوز أصوات البيانو.
 
ويمكن استخدام باينو رولي كنظام تعليمي مستقل، ولكن إضافة وحدة التحكم Airwave التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي ستسمح بتحليل أكثر دقة وصقل تقنية العزف ودقة الأصابع، مع حامل موسيقى عصري يمكن دعم الجهاز اللوحي (أو النوتة الموسيقية) عليه، ويستضيف أيضاً كاميرات الأشعة تحت الحمراء والتي يمكنها تسجيل وتتبع 27 نقطة في كل يد بما يصل إلى 90 إطاراً في الثانية لتوليد ملاحظات في الوقت الفعلي ونصائح التدريب التي تساعد الطالب على التحسن، كما تم دمج التفاعل الصوتي في الإعداد، مما قد يضع مدرس موسيقى مطلع في متناول اليد في كل الأوقات. (امارات 24) 
 
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