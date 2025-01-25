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تكنولوجيا وعلوم

ماذا كشفت "آبل" مؤخراً؟

Lebanon 24
25-01-2025 | 14:00
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أقرّت آبل رسميًا بتأجيل إطلاق الجيل الجديد من نظام المعلومات والترفيه داخل السيارات CarPlay، إذ كان من المقرر إطلاقه في عام 2024 الماضي.
 
 
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وأفات تقارير حديثة بأن آبل أزالت الإشارة إلى إطلاق CarPlay 2 في 2024 من موقعها الرسمي، دون تحديد موعد جديد للإطلاق.

وكانت آبل أعلنت الجيل الجديد من CarPlay أول مرة في عام 2022، لكن التحديثات بشأن موعد إطلاقه كانت نادرة. ولم تقدّم الشركات المُصنعة للسيارات أي تواريخ محددة حتى الآن لتبني هذا النظام، وذلك مع تصريحات شركات مثل بورشه وأستون مارتن بأن سياراتها ستكون أولى السيارات التي تدعم النظام الجديد.

ومن جهة أخرى، كانت شركات مثل فورد ومرسيدس بطيئة في تأكيد دعمها النظام الجديد، في حين فضّلت شركات أخرى مثل جنرال موتورز وريفان التخلي عنه تمامًا لصالح أنظمة خاصة بها تمنحها مزيدًا من التحكم في سياراتها.

ومع غياب الموعد المحدد للإطلاق، ظهرت إشارات إلى أن آبل تواصل العمل على النظام. على سبيل المثال: رُصدت إشارات إلى الجيل الجديد من CarPlay في تحديث iOS 18.3 التجريبي الذي أُطلق الشهر الماضي. كما قدمت آبل صورًا جديدة للنظام في قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي حديثًا.

وفي تصريح لموقع 9to5Mac، أكّدت آبل أنها تعمل من كثب مع عدد من شركات تصنيع السيارات لتطبيق التجربة الجديدة من CarPlay. وأوضحت أن "كل شركة ستكشف عن المزيد من التفاصيل عندما تقترب من إعلان سياراتها التي تدعم الجيل الجديد من CarPlay".

ومع بداية عام 2025، يظل الجيل الجديد من CarPlay قيد التطوير، ويعتمد مستقبله على تعاون آبل مع شركات السيارات، وإستراتيجيات تلك الشركات في تبني النظام الجديد. (aitnews)
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