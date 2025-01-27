روبوت ذكاء اصطناعي صيني يثير صدمة في الغرب.. كبّد شركات كبرى خسائر!

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أطلقت شركة تكنولوجية صينية روبوت ذكاء اصطناعي متطورًا أحدث صدمة في الأوساط التكنولوجية الغربية، بعدما أصبح التطبيق الأكثر تحميلًا على متجر "آب ستور" في وقت قياسي، مما أدى إلى تراجع أسهم شركات أمريكية كبرى مثل إنفيديا وسوفت بنك.وأثار برنامج "ديبسيك" ردود فعل قوية بين رواد الذكاء الاصطناعي، حيث وصفه المستثمر مارك أندريسن بأنه "نقطة تحول مذهلة"، فيما رأى ألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "سكيل إيه آي"، أن هذا التطور يمثل "جرس إنذار لأمريكا"، معترفًا بأن أداء النموذج الصيني يفوق أو يعادل أفضل النماذج الأميركية.وأشار رئيس الأبحاث في إنفيديا جيم فان إلى أن ديبسيك يواصل تنفيذ مهمة أوبن إيه آي الأصلية في تطوير البحث المفتوح لمنفعة الجميع.وتربّع "ديبسيك" على قمة قوائم التنزيلات على متجر التطبيقات "آب ستور"، مثيرا دهشة المحللين بقدرته على مضاهاة أداء منافسيه الرئيسيين في الولايات المتحدة.وصُمّم برنامج "ديبسيك" بواسطة شركة ناشئة مقرها في هانغتشو شرق الصين، وهي مدينة معروفة بأنها تضم عددا ‏كبيرا من شركات التكنولوجيا.‏ومع ذلك، فإنه يتشارك القيود نفسها مع الكثير من برامج الدردشة الآلية الصينية. وعندما سُئل عن مواضيع حساسة، ‏مثل الرئيس شي جينبينغ، فضّل تجنّب الموضوع واقترح "الحديث عن شيء آخر".‏قالت شركة ديبسيك إنها أنفقت 5,6 ملايين دولار فقط لتطوير نموذجها، وهو مبلغ زهيد مقارنة ‏بالمليارات التي ‏‏‏استثمرتها شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة.‏وبحسب ورقة بحثية تشرح بالتفصيل عملية تطوير النموذج، جرى تدريب "ديبسيك" باستخدام جزء بسيط فقط من ‏الرقائق التي يستخدمها منافسوها الغربيون.‏ويمكن لروبوت الدردشة "ديبسيك" التواصل بلغات عدة، لكنه أوضح أنه أكثر كفاءة في اللغتين الإنكليزية والصينية.‏ومع ذلك، فإن أداءه، سواء في كتابة شيفرات معقدة أو حل مسائل رياضية صعبة، قد فاجأ الخبراء.‏وهو متاح للاستخدام كتطبيق هاتفي أو على أجهزة الكمبيوتر، ويوفر الكثير من الميزات المشابهة لتلك التي تقدمها تطبيقات المنافسين الغربيين: ككتابة كلمات الأغاني، والمساعدة في التعامل مع المواقف اليومية أو حتى اقتراح وصفة طعام تتناسب مع محتويات الثلاجة.تعتمد "ديبسيك"، مثل منافسيها الغربيين "تشات جي بي تي" أو "لاما" أو "كلود"، على نموذج لغوي كبير (LLM)، تم تدريبه من كميات هائلة من النصوص، لإتقان التفاصيل الدقيقة للغة الطبيعية.لكن على عكس منافسيه الذين يطورون نماذج خاصة بهم، فإن "ديبسيك" مفتوح المصدر.وهذا يعني أن شيفرة التطبيق متاحة للجميع، ما يسمح لهم بفهم كيفية عمله وتعديله.وتقول "ديبسيك" إنها "رائدة في مجال نماذج المصدر المفتوح" وتتنافس مع "أكثر نماذج الملكية تقدما في العالم". (عربي21)