حدث فلكي نادر لا تفوته.. 6 كواكب ستصطف في السماء وهذا هو الموعد

Advertisement

سيستمتع مراقبو النجوم بمفاجأة رائعة في بداية هذا العام الجديد، حيث تمتلئ السماء بالنجوم. ومن المقرر أن يشهد شهر كانون الثاني اصطفافًا ليس لكوكب واحد أو اثنين، بل لستة كواكب في سماء الليل، وعلى الرغم من أن الأمر هذه المرة، ليس النجوم، بل الكواكب؛ ويطلق على الحدث اسم "اصطفاف الكواكب" أو planets alignment 2025.يُعرف اجتماع ثلاثة كواكب أو أكثر في السماء، عادةً في نفس المنطقة، لتشكيل محاذاة مذهلة بصريًا باسم "اصطفاف الكواكب"، ونظرًا لمداراتها ومنظورنا من الأرض، تبدو الكواكب وكأنها متجمعة معًا حتى لو لم تشكل خطًا مستقيمًا تمامًا.كما قال جون كونفاي، الرئيس التنفيذي لشركة Integrate Space، لموقع TODAY، "إن اصطفاف الكواكب، والذي يُشار إليه أحيانًا أيضًا باسم محاذاة الكواكب، هو عندما يبدو أن العديد من الكواكب في نظامنا الشمسي تصطف في السماء من منظورنا هنا على الأرض".ويحدث اصطفاف الكواكب عندما تجعل مواضع الكواكب في مدارها الإهليلجي حول خط الشمس تبدو وكأنها قريبة في السماء. وفقًا لكونفاي، "يحدث ذلك بسبب السرعات المدارية المحددة ومسارات الكواكب حول الشمس".وفي وقت سابق، كشف عالم الفلك جون جوس من EarthSky أن الزهرة والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون ستصطف في سماء الليل. شارك جوس في مقطع فيديو على المنصة، "شهر كانون الثاني بأكمله هو وقت رائع لرؤية الكواكب".بدءًا من 21 كانون الثاني ووصولها إلى ذروتها حوالي 29 كانون الثاني، ستستمر هذه الظاهرة المذهلة في الظهور حتى منتصف شباط. على الرغم من أن الكواكب الستة، الزهرة والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون، يمكن رؤيتها بشكل أفضل في 25 كانون الثاني، إلا أن المحاذاة تسيطر على السماء لمدة شهرين، حيث ينضم عطارد إلى اصطفاف الكواكب بحلول نهاية فبراير؛ مما سيشكل في النهاية موكبًا للكواكب من سبعة كواكب، وسيصل عطارد إلى ذروة رؤيته من 28 شباط إلى 12 آذار، مكملاً العرض الكوني للكواكب السبعة، وبينما لن تكون الكواكب محاذية تمامًا، فإن وضعها سيتبع المستوى المداري لنظامنا الشمسي.لمشاهدة اصطفاف الكواكب، يمكنك في المقام الأول استخدام عينيك المجردتين لـ "رؤية الكواكب الأكثر سطوعًا" مثل الزهرة والمريخ والمشتري وزحل؛ ومع ذلك، للحصول على رؤية أفضل للكواكب الخافتة مثل أورانوس ونبتون، ستحتاج إلى منظار أو تلسكوب. (اليوم السابع)