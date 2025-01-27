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تكنولوجيا وعلوم

ألعاب الفيديو المنتظرة في 2025: ما الذي سيبقيكم أمام الشاشات؟ (فيديو)

Lebanon 24
27-01-2025 | 13:25
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عام 2025 يحمل في طياته العديد من الألعاب المترقبة، التي من المؤكد ستجعل اللاعبين في حالة من الإثارة والتشويق. إليكم أبرز 5 ألعاب ننتظرها بفارغ الصبر:

غراند ثفت أوتو 6 (Grand Theft Auto 6)
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بعد أكثر من 12 عامًا من انتظار الجزء الجديد، لا شك أن هذا الإصدار سيكون واحدًا من أكثر الألعاب المرتقبة على الإطلاق. تمثل لعبة "جي تي آي 6" التحدي الأكبر لمطوريها، حيث يترقب الجميع الإصدارة الجديدة بعد نجاح الجزء الخامس.


إلدن رينغ: نايت راين (Elden Ring: Nightreign)
بعد النجاح الباهر للجزء الأول، يعود عالم "إلدن رينغ" في مغامرة جديدة تمنح اللاعبين تجربة مختلفة ومليئة بالتحديات. من المقرر صدورها في 2025.


سبليت فيشكن (Split Fiction)
لعبة مغامرات حركية مطورة من نفس فريق "إت تايكس تو"، حيث سيستمتع اللاعبون بتجربة جديدة مليئة بالتحديات والألغاز مع نمط لعب جماعي مميز.


بوكيمون ليجندز: زد-أي (Pokémon Legends: Z-A)
تكملة للجزء السابق، يتوقع أن تقدم هذه اللعبة العديد من التحسينات الرسومية، إضافة إلى بوكيمونات جديدة وأماكن متعددة لاستكشافها، وسيصدر على جهاز "نينتندو سويتش 2".


ديث ستراندنغ 2 (Death Stranding 2)
بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، ينتظر الجميع بفارغ الصبر الجزء الثاني من هذه اللعبة المليئة بالتشويق والإثارة. على الرغم من عدم وجود تاريخ محدد للإصدار، يتوقع أن تصدر في وقت لاحق هذا العام.

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