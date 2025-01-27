ألعاب الفيديو المنتظرة في 2025: ما الذي سيبقيكم أمام الشاشات؟ (فيديو)

Advertisement

بعد أكثر من 12 عامًا من انتظار الجزء الجديد، لا شك أن هذا الإصدار سيكون واحدًا من أكثر الألعاب المرتقبة على الإطلاق. تمثل لعبة "جي تي آي 6" التحدي الأكبر لمطوريها، حيث يترقب الجميع الإصدارة الجديدة بعد نجاح الجزء الخامس.بعد النجاح الباهر للجزء الأول، يعود عالم "إلدن رينغ" في مغامرة جديدة تمنح اللاعبين تجربة مختلفة ومليئة بالتحديات. من المقرر صدورها في 2025.لعبة مغامرات حركية مطورة من نفس فريق "إت تايكس تو"، حيث سيستمتع اللاعبون بتجربة جديدة مليئة بالتحديات والألغاز مع نمط لعب جماعي مميز.تكملة للجزء السابق، يتوقع أن تقدم هذه اللعبة العديد من التحسينات الرسومية، إضافة إلى بوكيمونات جديدة وأماكن متعددة لاستكشافها، وسيصدر على جهاز "نينتندو سويتش 2".بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، ينتظر الجميع بفارغ الصبر الجزء الثاني من هذه اللعبة المليئة بالتشويق والإثارة. على الرغم من عدم وجود تاريخ محدد للإصدار، يتوقع أن تصدر في وقت لاحق هذا العام.