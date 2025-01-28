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تكنولوجيا وعلوم
بعد ضجة DeepSeek في أسواق التكنولوجيا...رئيس Open AI: سنعمل على طرازات أفضل
Lebanon 24
28-01-2025
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أعرب المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان عن إعجابه بنموذج الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة، الذي أطلقته شركة DeepSeek الصينية، متوقعاً أنه من الممكن تقديم "طرازات أفضل بكثير"، في محاولة لطمأنة الأسواق والمستثمرين.
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وحدثت هزة في أسواق التكنولوجيا في ظل تراجع أسهم شركة Nvidia، وشركات تصنيع الرقائق الأخرى بعد سطوع نجم نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني الجديد، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن آفاق شركات الذكاء الاصطناعي الحاليين في الولايات المتحدة.
واعتبر ألتمان في سلسلة منشورات على منصة "إكس" أن "طراز r1 من شركة DeepSeek طراز مثير للإعجاب، وخاصة فيما يتعلق بما يمكنهم تقديمه مقابل السعر".
وفي رسالة طمأنة للأسواق، أضاف: "من الواضح أننا سنقدم طرازات أفضل بكثير، ومن المشجع حقاً أن يكون لدينا منافس جديد! سنطرح بعض الإصدارات".
وتابع: "ولكننا متحمسون بشكل كبير لمواصلة تنفيذ خارطة طريق أبحاثنا، ونعتقد أن المزيد من الحوسبة أصبح أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى لتحقيق النجاح في مهمتنا".
وأردف: "سيرغب العالم في استخدام الكثير من الذكاء الاصطناعي، وسيُذهل حقاً من نماذج الجيل التالي المقبلة".
كما تطرّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تداعيات الصعود الكبير لتطبيق DeepSeek الصيني، وقال إن إصدار تلك التقنية يمثل جرس إنذار للصناعة الأميركية، و"علينا التركيز بشدة على منافسة الصين في الذكاء الاصطناعي".
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