Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة من Telegram.. ما هي؟

Lebanon 24
28-01-2025 | 14:00
A-
A+

Doc-P-1312742-638736947822976120.png
Doc-P-1312742-638736947822976120.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعد Telegram من بين تطبيقات المراسلة الأكثر شعبية على الإطلاق وعلى الرغم من التصريحات المثارة حول مدى درجة خصوصية المستخدم على هذا التطبيق، لازال مستمر وحتى إذا غادر البعض المنصة على الفور، فإن برنامج المراسلة يتلقى تحديثات منتظمة.
Advertisement
وفى الأيام الأولى من عام 2025، حصل تطبيق Telegram على أول تحديث له لهذا العام، بعدما قدم نظام التحقق من الطرف الثالث، مما يسمح للمؤسسات أو الشخصيات العامة التي تم التحقق منها بالتحقق من الآخرين، مثل الموظفين، لمكافحة عمليات الاحتيال والمعلومات الخاطئة.
يتضمن التحديث أيضًا عوامل تصفية بحث جديدة ورموز تعبيرية مخصصة للمجلدات.
والآن، حان الوقت لتحديث آخر، على الرغم من أن شهر يناير لم ينته بعد، ليقدم 6 ميزات جديدة إلى Telegram، مثل القدرة على استخدام الهدايا القابلة للتحصيل كحالات الرموز التعبيرية، ونقل الهدايا إلى blockchain، وإرسال الهدايا إلى القنوات، وتحسينات إضافية.
كما يمكن للمستخدمين الآن ارتداء هداياهم الفريدة كحالات رموز تعبيرية، مما يمنح ملفهم الشخصي تأثيرًا جميلاً وخلفية مخصصة تتوافق مع المجموعة القابلة للتحصيل.
ولاستخدام هذه الميزة، انتقل إلى ملفى الشخصى ثم الهدايا، وحدد هدية، ثم اضغط على "ارتداء"، ستؤدي إزالة الهدية إلى إعادة الملف الشخصي إلى مظهره الأصلى.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن الآن نقل الهدايا إلى TON blockchain، مما يسمح للمستخدمين بنقلها أو بيعها بالمزاد العلني أو الحفاظ على السيطرة الدائمة عليها، حتى لو فقدوا الوصول إلى حساب Telegram الخاص بهم، وهذا يتيح أيضًا التكامل مع الخدمات الخارجية مثل منصات المزادات.
وتعد TON blockchain (الشبكة المفتوحة) عبارة عن منصة لا مركزية تم إنشاؤها فى الأصل بواسطة Telegram لدعم المعاملات والعقود الذكية والتطبيقات اللامركزية، وتعمل مثل هذه التطبيقات على شبكات blockchain بدلاً من الخوادم المركزية، ويُعتقد أنها توفر قدرًا أكبر من الأمان والشفافية والتحكم فى المستخدم. (اليوم السابع)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:36 | 2025-01-28
10:03 | 2025-01-28
09:27 | 2025-01-28
08:31 | 2025-01-28
07:42 | 2025-01-28
07:00 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24