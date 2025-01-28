ميزة من Telegram.. ما هي؟

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يعد Telegram من بين تطبيقات المراسلة الأكثر شعبية على الإطلاق وعلى الرغم من التصريحات المثارة حول مدى درجة خصوصية المستخدم على هذا التطبيق، لازال مستمر وحتى إذا غادر البعض المنصة على الفور، فإن برنامج المراسلة يتلقى تحديثات منتظمة.وفى الأيام الأولى من عام 2025، حصل تطبيق Telegram على أول تحديث له لهذا العام، بعدما قدم نظام التحقق من الطرف الثالث، مما يسمح للمؤسسات أو الشخصيات العامة التي تم التحقق منها بالتحقق من الآخرين، مثل الموظفين، لمكافحة عمليات الاحتيال والمعلومات الخاطئة.يتضمن التحديث أيضًا عوامل تصفية بحث جديدة ورموز تعبيرية مخصصة للمجلدات.والآن، حان الوقت لتحديث آخر، على الرغم من أن شهر يناير لم ينته بعد، ليقدم 6 ميزات جديدة إلى Telegram، مثل القدرة على استخدام الهدايا القابلة للتحصيل كحالات الرموز التعبيرية، ونقل الهدايا إلى blockchain، وإرسال الهدايا إلى القنوات، وتحسينات إضافية.كما يمكن للمستخدمين الآن ارتداء هداياهم الفريدة كحالات رموز تعبيرية، مما يمنح ملفهم الشخصي تأثيرًا جميلاً وخلفية مخصصة تتوافق مع المجموعة القابلة للتحصيل.ولاستخدام هذه الميزة، انتقل إلى ملفى الشخصى ثم الهدايا، وحدد هدية، ثم اضغط على "ارتداء"، ستؤدي إزالة الهدية إلى إعادة الملف الشخصي إلى مظهره الأصلى.بالإضافة إلى ذلك، يمكن الآن نقل الهدايا إلى TON blockchain، مما يسمح للمستخدمين بنقلها أو بيعها بالمزاد العلني أو الحفاظ على السيطرة الدائمة عليها، حتى لو فقدوا الوصول إلى حساب Telegram الخاص بهم، وهذا يتيح أيضًا التكامل مع الخدمات الخارجية مثل منصات المزادات.وتعد TON blockchain (الشبكة المفتوحة) عبارة عن منصة لا مركزية تم إنشاؤها فى الأصل بواسطة Telegram لدعم المعاملات والعقود الذكية والتطبيقات اللامركزية، وتعمل مثل هذه التطبيقات على شبكات blockchain بدلاً من الخوادم المركزية، ويُعتقد أنها توفر قدرًا أكبر من الأمان والشفافية والتحكم فى المستخدم. (اليوم السابع)