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تكنولوجيا وعلوم
SpaceX تطلق 21 قمرا للإنترنت الفضائي من فلوريدا
Lebanon 24
28-01-2025
|
16:36
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أطلقت SpaceX دفعة أخرى من أقمارها الصناعية للإنترنت الفضائى "ستارلينك" من ساحل الفضاء بولاية فلوريدا، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل 21 مركبة فضائية ستارلينك، بما في ذلك 13 مركبة ذات قدرة الاتصال المباشر بالهاتف المحمول، من محطة كيب كانافيرال الفضائية.
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ووفقا لما ذكره موقع "Space"، عادت المرحلة الأولى من فالكون 9 إلى الأرض بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع كما هو مخطط له، وهبطت في المحيط الأطلسي على متن سفينة SpaceX.
كانت الرحلة هي الإطلاق والهبوط العشرين لهذا المعزز المعين، وفقًا لوصف مهمة سبيس إكس، وكانت إحدى عشرة من رحلاتها العشرين عبارة عن مهام ستارلينك.
(اليوم السابع)
وفى الوقت نفسه، استمرت المرحلة العلوية من فالكون 9 فى حمل أقمار ستارلينك الـ 21 إلى مدار أرضى منخفض، لنشرها هناك بعد حوالى 65 دقيقة من الإقلاع.
وأطلقت سبيس إكس الآن 12 مهمة فالكون 9 فى عام 2025، ثمانية منها رحلات ستارلينك، وتتكون مجموعة ستارلينك العملاقة، وهي الأكبر التي تم تجميعها على الإطلاق، حاليًا من أكثر من 6900 مركبة فضائية عاملة، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل.
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