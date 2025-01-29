"علي بابا" تتفوق على عمالقة الذكاء الاصطناعي.. نتائج قياسية لنموذجها الجديد

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نشرت مجموعة علي بابا القابضة نتائج قياس معيارية، وأشادت بما وصفته بأنه أداء عالمي رائد لنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي.وفقاً لما أعلنته "علي بابا كلاود" على منصة "وي تشات"، فقد سجل الإصدار المطوّر "كيوين 2.5 ماكس" أداءً يفوق نموذج "لاما" من "ميتا بلاتفورمز"، بالإضافة إلى نموذج "في3" (V3) من "ديب سيك" (DeepSeek) في اختبارات متعددة. إلى جانب "تينسنت هولدينغز" و"بايدو"، استثمرت "علي بابا" موارد ضخمة في قطاع الخدمات السحابية، حيث تخوض منافسة محتدمة لاستقطاب مطوري الذكاء الاصطناعي في الصين لاستخدام أدواتها.واكتسبت "ديب سيك"، وهي شركة ناشئة تأسست قبل 20 شهراً في هانغتشو مقر "علي بابا"، شهرة عالمية واسعة هذا الأسبوع، وأصبحت المعيار الأول الذي تقيس به "علي بابا" أداءها حالياً. كما نشرت "علي بابا كلاود" نتائج تُظهر تفوق نموذجها على بعض نماذج "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" في معايير محددة. (بلومبيرغ)