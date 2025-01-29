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تكنولوجيا وعلوم
عاصفة جيومغناطيسية وعرض مذهل في السماء.. هذا ما ينتظرنا بعد يومين
Lebanon 24
29-01-2025
|
09:53
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انفتح ثقب إكليلي هائل في الغلاف الجوي للشمس، يبلغ عرضه نحو 500 ألف ميل (800 ألف كم)، ما يؤدي إلى انبعاث رياح شمسية سريعة الحركة نحو الأرض.
وتعرف الثقوب الإكليلية بأنها مناطق حيث تنفتح الحقول المغناطيسية للشمس، ما يسمح للرياح الشمسية بالانطلاق بحرية إلى الفضاء، وفقا لموقع spaceweather.com.
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وتبدو هذه المناطق داكنة في الصور فوق البنفسجية بسبب انخفاض كثافة الغازات الساخنة التي عادة ما تكون محتجزة داخل المجالات المغناطيسية.
وتتحرك الرياح الشمسية التي تنبعث من هذا الثقب الإكليلي العملاق، الذي يبلغ قطره أكثر من 62 مرة من قطر الأرض، بسرعة تتجاوز 310 ميل في الثانية (500 كم في الثانية).
ووفقا لـ spaceweather.com، ومن المتوقع أن تصل هذه الرياح إلى كوكبنا بحلول 31 كانون الثاني، ما قد يتسبب في حدوث عاصفة جيومغناطيسية طفيفة من الفئة G1، بحسب تصنيف الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).
ورغم أن هذه العواصف ليست شديدة، فإنها يمكن أن تعزز ظهور الشفق القطبي، ما ينتج عنه أضواء شمالية وجنوبية أكثر سطوعا ووضوحا. (روسيا اليوم)
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