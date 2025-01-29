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تكنولوجيا وعلوم

اعتباراً من الشهر المقبل.. دولة عربية تحظر تفعيل الأجهزة غير المطابقة للمواصفات

Lebanon 24
29-01-2025 | 16:00
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أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وخاصة معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA، اعتبارًا من الأول من شباط.
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تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز لضمان حماية حقوق المستخدمين وحرصًا على سلامتهم وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة عالية في السوق المصري.

وبحسب البيان، تؤثر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا بشكل سلبي ومباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين فضلًا عن أثرها السلبي على صحة المواطنين.

ونبه الجهاز المستخدمين، التأكد من مطابقة الهواتف الجديدة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقم عبر تطبيق "تليفوني"، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء.

كما يهيب تنظيم الاتصالات المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويحذر تنظيم الاتصالات التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.
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