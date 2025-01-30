Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مهمة علمية فريدة: رواد فضاء سيجمعون عينات ميكروبية

Lebanon 24
30-01-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1313398-638738215077993294.png
Doc-P-1313398-638738215077993294.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ينطلق الخميس رواد الفضاء سوني ويليامز وبوتش ويلمور في سير فضائي يستمر 6.5 ساعات خارج محطة الفضاء الدولية، في إطار مشروع علمي تابع لوكالة ناسا.

وتهدف المهمة إلى جمع عينات ميكروبية من السطح الخارجي للمحطة، ضمن دراسة حول الميكروبات الفضائية وتأثير البيئة القاسية عليها.
Advertisement

وستوفر ناسا بثًا مباشرًا للحدث بدءًا من الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت UTC، مع بداية السير الفضائي بعد ساعة ونصف من انطلاق البث.

خلال السير في الفضاء، سيجمع رواد الفضاء عينات من مناطق مختلفة على سطح محطة الفضاء الدولية، خاصة بالقرب من فتحات نظام دعم الحياة.

يهدف هذا العمل إلى تحديد ما إذا كانت المحطة تطلق ميكروبات عبر الفتحات، بالإضافة إلى دراسة حجم السكان الميكروبيين وأماكن تواجدهم داخل المحطة.

تعتبر هذه العينات جزءًا من دراسة شاملة لفهم كيفية انتقال الميكروبات إلى الفضاء وتفاعلها مع بيئة الفضاء القاسية.

وتسعى ناسا من خلال هذا المشروع إلى الإجابة عن العديد من الأسئلة المتعلقة بوجود الميكروبات في الفضاء وكيفية تكيفها مع بيئات الكواكب المختلفة.

مع أن محطة الفضاء الدولية تعتبر أفضل نموذج حالي لهذه البيئات، إلا أن العلماء يسعون لفهم كيفية تأثير الإشعاع الفضائي، التغيرات السريعة في درجات الحرارة، والظروف الفريدة الأخرى على حياة الميكروبات.

العينات التي سيجمعها رواد الفضاء سيتم تجميدها في حاويات خاصة ثم إرسالها إلى الأرض ليتم تحليلها باستخدام تقنيات متقدمة مثل تسلسل الحمض النووي من الجيل التالي، وهذه التحاليل ستمكن العلماء من دراسة التنوع الميكروبي ووظائفه الأيضية دون الحاجة إلى استزراع العينات. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:34 | 2025-01-30
05:16 | 2025-01-30
02:40 | 2025-01-30
00:58 | 2025-01-30
00:24 | 2025-01-30
23:51 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24