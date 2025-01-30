مهمة علمية فريدة: رواد فضاء سيجمعون عينات ميكروبية

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ينطلق الخميس رواد الفضاء سوني ويليامز وبوتش ويلمور في سير فضائي يستمر 6.5 ساعات خارج محطة الفضاء الدولية، في إطار مشروع علمي تابع لوكالة ناسا.وتهدف المهمة إلى جمع عينات ميكروبية من السطح الخارجي للمحطة، ضمن دراسة حول الميكروبات الفضائية وتأثير البيئة القاسية عليها.وستوفر ناسا بثًا مباشرًا للحدث بدءًا من الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت UTC، مع بداية السير الفضائي بعد ساعة ونصف من انطلاق البث.خلال السير في الفضاء، سيجمع رواد الفضاء عينات من مناطق مختلفة على سطح محطة الفضاء الدولية، خاصة بالقرب من فتحات نظام دعم الحياة.يهدف هذا العمل إلى تحديد ما إذا كانت المحطة تطلق ميكروبات عبر الفتحات، بالإضافة إلى دراسة حجم السكان الميكروبيين وأماكن تواجدهم داخل المحطة.تعتبر هذه العينات جزءًا من دراسة شاملة لفهم كيفية انتقال الميكروبات إلى الفضاء وتفاعلها مع بيئة الفضاء القاسية.وتسعى ناسا من خلال هذا المشروع إلى الإجابة عن العديد من الأسئلة المتعلقة بوجود الميكروبات في الفضاء وكيفية تكيفها مع بيئات الكواكب المختلفة.مع أن محطة الفضاء الدولية تعتبر أفضل نموذج حالي لهذه البيئات، إلا أن العلماء يسعون لفهم كيفية تأثير الإشعاع الفضائي، التغيرات السريعة في درجات الحرارة، والظروف الفريدة الأخرى على حياة الميكروبات.العينات التي سيجمعها رواد الفضاء سيتم تجميدها في حاويات خاصة ثم إرسالها إلى الأرض ليتم تحليلها باستخدام تقنيات متقدمة مثل تسلسل الحمض النووي من الجيل التالي، وهذه التحاليل ستمكن العلماء من دراسة التنوع الميكروبي ووظائفه الأيضية دون الحاجة إلى استزراع العينات. (سكاي نيوز)